Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - Досым Сатпаев вышел из общественного совета ЕНПФ. Об этом он сообщил в Facebook, передаёт корреспондент агентства.

"Я, а также мои коллеги экономист Рахим Ошакбаев и глава попечительского совета ОФ "Финансовая свобода" Бота Жуманова решили выйти из состава Общественного совета ЕНПФ. Причина проста. У нас все чаще стали возникать принципиальные разногласия с ЕНПФ по поводу того, чем должен заниматься Общественный совет, в каком направлении двигаться и какие вопросы поднимать", - написал Сатпаев.

При этом он отметил, что изначально идея создания данного совета, несмотря на ее спорность и скептицизм многих, показалась для него одной из интересных возможностей превратить данный совет в новую публичную площадку, где поднимались бы неудобные вопросы, которые касаются развития всей пенсионной системы Казахстана. "Тем более, с политической точки зрения, неэффективная, непрозрачная пенсионная система это потенциальная социальная бомба, которая может, рано или поздно, взорваться. Это один из тех оголенных нервов социально-экономической конструкции всего государства, который сейчас вызывает большое раздражение у многих граждан", - подчеркнул политолог.

Он проинформировал, что на прошлой неделе на третьем заседании Общественного совета "состоялся довольно жесткий, где-то эмоциональный, но честный разговор, который показал, что руководство ЕНПФ и некоторые члены совета решили сузить акценты, которые должен был делать совет в своей деятельности, занимаясь только повышением эффективности в основном самого ЕНПФ". При этом с этой целью в рамках совета, на втором заседании, уже было создано две рабочие группы. Одна по коммуникациям для повышения прозрачности работы ЕНПФ. А другая - аналитическая, для повышения эффективности ЕНПФ с учетом интересов вкладчиков.

"Но, с нашей точки зрения, мы должны были идти дальше и не ограничивать себя только сферой деятельности ЕНПФ, ведь какой смысл лечить руку, если болеет весь организм?" - подчеркнул Сатпаев.

По его мнению, Общественный совет должен определить более широкий круг проблемных вопросов и поисков их решения, которые могли бы быть адресованы не только ЕНПФ или Нацбанку РК, но и правительству. Так как именно правительство утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, на основании предложений, выработанных Советом по управлению Национальным фондом РК.

"Ведь многие понимают, что в создании ЕНПФ за счет объединения негосударственных пенсионных фондов было больше конъюнктуры, чем стратегического подхода. Просто кому-то захотелось, объединив в один кошелек все пенсионные накопления, превратить этот фонд во второй государственный бюджет или Национальный фонд, откуда можно было бы тратить деньги на различные государственные прожекты. Более того, создание ЕНПФ вообще привело к большому конфликту интересов, когда пенсионными деньгами стал заниматься Национальный банк РК, над которым еще стоит напоминающий масонскую ложу Совет по управлению Национальным фондом, а рядом примостилось правительство, различные министерства и те квазигосударственные структуры, которые лезут со своими ложками в пенсионный котел. Добавьте сюда еще большинство наших банков, которые также имеют в своих активах пенсионные деньги, при этом финансовая стабильность самих банков довольно зыбкая и многие из них вообще держаться только за счет своих крупных акционеров в лице тех представителей бизнес сообщества, которые аффилированы с политической элитой. Выходит, что за счет рядовых вкладчиков пенсионного фонда наша элита поддерживает различные финансовые структуры, с которой сама же и связана. В результате, была полностью размыта ответственность за прошлые (и будущие) ошибки в управлении пенсионными активами, которые уже привели к резкому падению доверия граждан к пенсионной системе Казахстана", - пишет Сатпаев.

По его словам, предложение о создании третьей рабочей группы в рамках Общественного совета, чтобы она проанализировала все эти проблемы, и предложила свою "дорожную карту" по выходу из этого тупика вызвало негативную реакцию руководства ЕНПФ. "Более того, все чаще стали высказываться претензии к активной публичной деятельности самого Общественного совета, которая, как я понял, стала создавать неудобство для ЕНПФ и Нацбанка РК. Хотя каждый из нас пришел в Общественный совет с собственным видением того, что должен делать этот совет. И будучи (неожиданно для самого себя) избранным председателем совета, в течение нескольких месяцев, я постарался показать свое, пускай субъективное, видение этой деятельности через попытку создания публичного дискуссионного поля по всем болевым точкам пенсионной системы РК. Отсюда и первая для общественных советов практика введения публичных запросов в государственные структуры по поводу эффективности расходования пенсионных денег на различные цели, их сохранность и доходность. Наш самый последний запрос в адрес Нацбанка РК касался сохранности пенсионных денег в банковской системе РК. В "Facebook" была открыта группа "Общественный совет ЕНПФ" как дополнительный прямой канал общения между гражданами, руководством ЕНПФ, а также представителями Нацбанка РК. Кстати, благодаря присутствию журналистов, после создания Общественного совета, сразу появилось большое количество журналистских материалов по поводу пенсионной системы Казахстана, которая долгое время напоминала "черный ящик". За несколько месяцев мы постарались сделать этот "черный ящик" для казахстанцев чуть более прозрачным и понятным. Мы также постарались собрать предложения и рекомендации от граждан Казахстана по реформированию существующей неэффективной и не выгодной для вкладчиков пенсионной системы страны. Кстати, большинство из этих предложений уже были переданы лично председателю Нацбанка РК Д.Акишеву в ходе моей встречи с ним, а также руководству ЕНПФ. При этом во время беседы с председателем Нацбанка РК, я озвучил мысль, что если государство хочет повысить доверие граждан к пенсионной системе, надо кормить не только обещаниями, но и давать "пряники" в виде возможности уже сейчас управлять своими пенсионными накоплениями. Речь, в том числе, идет о возможности досрочного изъятия части этих накоплений, например, при наличии тяжелого заболевания. Но у нас любят делать ссылку только на коррумпированную систему здравоохранения, а также на недостаточность пенсионных накоплений. Но, извините, рыба гниет с головы. Если чиновники сами разводят коррупцию в стране, то зачем обвинять граждан в том, что они хотят кого-то обмануть со своими же пенсионными накоплениями. Как можно требовать от граждан доверия к тому, что говорит и делает власть, в том числе в пенсионной системе, если сами чиновники не доверяют своему же народу. В конечном счете, предоставить возможность гражданам страны право на досрочное изъятие части своих же пенсионных накоплений, это более честно, чем постоянно безответственно экспериментировать с этими накоплениями, теряя их по пути и вообще не гарантируя вкладчику ни доходов, ни даже сохранности его пенсионных накоплений в будущем", - считает Сатпаев.

По его словам, третье заседание Общественного совета показало, что не всем нравится такой, слишком публичный стиль работы. "Но это был мой стиль. И я считал, что именно такая активная публичная деятельность совета должна была сохранять доверие к его деятельности со стороны простых вкладчиков, а не чиновников или узких экспертов. А все попытки забюрократизировать работу ОС, расставив вокруг него кучу красных флажков, то это прямая дорога на тихое кладбище других общественных советов, которые как грибы появились в недрах министерств и акиматов. Я не раз уже говорил, что не буду участвовать в превращении совета в прикроватную тумбочку ЕНПФ или Нацбанка РК. В конечном счете, в словосочетании "Общественный совет при ЕНПФ", кто-то делает акцент на слове "ЕНПФ", а кто-то на слове "Общественный". Все это говорит о том, что возникшая конфликтная ситуация внутри совета не утихала бы, так как столкнулись разные принципы работы", - пишет он.

Также он сообщил, что на третьем заседании членам ОС постоянно указывали на то, что они "лишь гости за столом, хозяином которого является ЕНПФ", "и если кому-то хочется нажимать на болевые точки всей пенсионной системы РК, без оглядки на авторитеты, то лучше это делать за пределами совета".

"Мы не создавали этот совет и действительно являемся там больше "гостями". Но ведь у каждого гостя, всегда есть право встать и уйти из-за стола, если ему что-то не понравится. И это право мы решили реализовать, выйдя из состава совета. При этом мы хотели бы пожелать остальным членам Общественного совета успехов в их деятельности, так как наш уход отнюдь не говорит о том, что сам совет не нужен. Ведь его появление, это лучше, чем вообще ничего. И надеемся, что его деятельность сделает хотя бы небольшую часть пенсионной системы РК немного прозрачнее и эффективнее. Ведь и на это были направлены наши усилия", - заключил Сатпаев.

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