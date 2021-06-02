Доставка груза из Египта в Казахстан впервые прошла по Транскаспийскому транспортному маршруту

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Костанай из Египта доставлено шесть 40-футовых контейнеров строительного материала. Доставка контейнеров из Египта в Казахстан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту организована впервые, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Из Северо-Восточной Африки в Костанай прибыли шесть 40-футовых контейнеров строительного материала. Отправка организована филиалом акционерного общества KTZ Express и международной морской линией Compagnie Maritime d'Affretement Compagnie Generale Maritime Group.

Груз отправлен морем с египетского порта Александрия до грузинского порта Поти. Далее железнодорожники организовали доставку груза по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Время в пути составило 25 дней", - сообщили в национальной компании "Казакстан темір жолы".

Как отметили в компании, ранее грузы из Африки доставлялись через российские порты.

Предложив конкурентоспособную стоимость и качественный сервис, акционерное общество KTZ Express переориентировали клиента на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Данное событие стало знаковым, открыв широкие возможности для увеличения грузопотока между Евразийским континентом и Африкой", - подчеркнули в КТЖ.

Также отмечается, что крупные порты Египта рассматриваются как ворота в Страны Африки.

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