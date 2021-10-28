Две казахстанские ГЭС могут быть переданы в управление иностранным инвесторам

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НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Минфин рассматривает вопрос о передаче Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций зарубежным инвесторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Совместную декларацию о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях правительства Казахстана и ОАЭ подписали 8 октября.
Стороны намерены реализовать проекты в республике Казахстан в сферах электроэнергетики, фармацевтики, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики и иных отраслях. Стороны признают, что правительство республики Казахстан намерено осуществить прямую адресную продажу до 100 (сто) процентов государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" (далее ШГЭС) и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" (далее УКГЭС, совместно с ШГЭС именуемые "гидроэлектростанции") консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов", - говорится в документе.
В настоящее время Министерство финансов с привлечением международного консультанта проводит оценку данных объектов, чтобы оценить ее реальную рыночную стоимость. И после этого уже будут проводиться переговоры с арабской стороной", - сообщил вице-министр энергетики Мурат Журебеков на сегодняшней пресс-конференции.
По словам вице-министра, оценка стоимости гидроэлектростанций может продлиться до конца года.
Ранее депутат Сергей Решетников призвал отказаться от приватизации двух ГЭС в Восточном Казахстане. По его мнению, приватизация гидроэлектростанций позволит бизнесменам диктовать населению размер тарифов на электроэнергию.