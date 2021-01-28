Единый оператор жилищного строительства в Казахстане получил новое название

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" - АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" переименована в АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК), передает Kazakhstan Today.

Официальная перерегистрация осуществлена в регистрирующем органе 26 января 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, жилищный блок холдинга "Байтерек" был трансформирован путем объединения трех дочерних компаний: АО "Байтерек Девелопмент", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" и АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" в Единого оператора жилищного строительства Казахстана. 8 июля 2020 года президентом Республики Казахстан был подписан соответствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ".

Единственным акционером АО "Казахстанская жилищная компания" остается холдинг "Байтерек" со 100%-ным пакетом государственных акций. Объединенная компания продолжит работу в качестве Единого оператора жилищного строительства по следующим основным направлениям:

- выдача ипотечных займов;

- предоставление арендного жилья с последующим выкупом;

- кредитование застройщиков в рамках государственных программ;

- субсидирование кредитов частных застройщиков и ипотечных займов;

- финансирование строительства жилья и реализация инвестиционных проектов;

- гарантирования завершения жилищного строительства.

Таким образом, Казахстанская жилищная компания обеспечит дальнейшую реализацию государственных мер, направленных на рост обеспеченности качественным и комфортным жильем населения страны, в том числе путем оказания поддержки строительной отрасли, создания условий для сбалансированного роста спроса и предложений на рынке жилья и ипотечного кредитования.

Следует отметить, что 8 сентября 2020 года, согласно постановлению правительства Республики Казахстан №557 АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания", был присвоен статус Единого оператора жилищного строительства.

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