Фабрику по переработке полиметаллических руд стоимостью 145 млрд тенге запустят в Карагандинской области в 2020 году

Караганда. 9 ноября. Kazakhstan Today - Фабрику по переработке полиметаллических руд "Полиметаллы-Жайрема" стоимостью 145 млрд тенге запустят в Карагандинской области в 2020 году. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек после ознакомления с ходом работ, передает Kazakhstan Today.

Аким области посетил Нуринский район и город Каражал, где был проинформирован о работе предприятий, а также о проблемных вопросах и планах развития населенных пунктов.

Ознакомился с ходом строительства фабрики "Полиметаллы-Жайрема" стоимостью 145 млрд тенге. Фабрика по переработке полиметаллических руд строится по самым современным стандартам. Запуск запланирован на следующий год. Для региона это 1000 новых рабочих мест и новые возможности для развития. Уже сейчас предприятие берет на себя социальные обязательства", - написал Женис Касымбек на своей странице в Facebook .

Вместе с тем он сообщил, что местные власти займутся восстановлением пятиэтажного дома на 85 квартир в поселке Жайрем, которые впоследствии получат очередники. Восстановление еще двух домов берет на себя компания "Казцинк", которая предоставит квартиры своим работникам.

Требует капитального ремонта насосная станция канализационных сетей поселка Жайрем. Насосной станции около 50 лет. За все время здесь ни разу не проводился ремонт. В следующем году начнем ремонтировать", - проинформировал глава региона.

Он также проинформировал, что в ходе поездки осмотрел места проведения вскрышных работ Шубаркольского угольного разреза "Центральный", коксохимический цех и новое общежитие вахтового поселка "Центр".

По словам акима, на очереди строительство еще трех таких общежитий по 120 мест.

Помимо этого, глава региона остановился на проблеме обветшания школ в городе.

В средней школе №1 города Каражала капитальный ремонт не проводился более 50 лет. В следующем году начнём строительство школьного спортзала и капремонт в этой школе. Еще четыре городских школы тоже будут отремонтированы", - написал Женис Касымбек.

Кроме этого, по информации акима области, в Каражале запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест, который распахнет свои двери в 2021 году.

Напомним, что в прошлом году в Каражале и Жайреме была решена проблема с обеспечением жителей питьевой водой , а также ремонтом автодорог. Дорожное полотно восстановлено на двух трассах от Каражала и внутри населённых пунктов. Вместе с тем в 2018 году финансирование на озеленение и благоустройство города было увеличено втрое, достигнув 282,5 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства