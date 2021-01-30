Фармацевтический завод начал работу в индустриальной зоне Алматы

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Завод по производству изделий медицинского назначения одноразового применения заработал в индустриальной зоне Алматы, передает Kazakhstan Today.

Предприятие с мощностью производства около 25 млн штук продукции в год выпускает 27 наименований медицинских изделий. В их в том числе шпатели, пробирки, гинекологические инструменты, наборы гинекологических изделий, урогенитальные зонды, ложки Фолькмана, скарификаторы, дезинфицирующее средство "Alsalus".

На предприятии работают 37 человек, в течение 2021 года планируется дополнительно создать 15 рабочих мест. Организована развозка сотрудников, обеспечение работников дезинфицирующими средствами индивидуальной защиты. Во время действия режима строгого карантина в Алматы иногородние сотрудники были обеспечены жильем (компания арендовала им квартиры).

Наш проект является импортозамещающим. Продукция нашей компании отвечает всем требованиям Международного стандарта ISO 13485:2016, является экологически чистой. Стерильная и герметичная упаковка обеспечивает качественное хранение товара. К тому же наша продукция является доступной по цене", - сказала коммерческий директор ТОО "Алмерек" Жанар Абдрахманова.

Фармацевтическая компания ТОО "Алмерек" работает на рынке Казахстана с 2003 года. До 2011 года ТОО "АЛМЕРЕК", являясь официальным представителем крупных российских производителей лекарств, осуществляла поставки производимой ими продукции на казахстанский фармацевтический рынок. В рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития РК, в 2011 году компанией был разработан и начат проект "Цех по производству изделий медицинского назначения одноразового использования", который находился в Наурызбайском районе Алматы. В 2011 году ТОО "Алмерек" заключило долгосрочные договора сроком на 10 лет на поставку медицинских изделий с единым дистрибьютором "СК-Фармация". Также были заключены два долгосрочных договора на поставку медицинских изделий в 1600 государственных клиник Казахстана. В связи с увеличением объемов выпускаемой продукции и нехваткой производственных площадей возникла необходимость в расширении производственной площади. В 2016 году в рамках ГПФИИР в индустриальной зоне Алматы для строительства завода выделен участок площадью два гектара, в 2017 году начались строительно-монтажные работы. Проект частично субсидируется Фондом развития предпринимательства "Даму".

Основными партнерами завода "Алмерек" являются "СК-Фармация", государственные и частные медицинские учреждения. В данный момент поставки на экспорт приостановлены, в перспективе планируется возобновить их в страны ЕАЭС. Кроме того, в планах предприятия расширить ассортимент выпускаемых изделий до 116 наименований общим объемом до 60 млн штук в год. Для этого компания планирует закупить новое оборудование по производству шовного материала, гематологических и биохимических реагентов, контейнеров для сбора биожидкостей и так далее.

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