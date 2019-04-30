Фонд развития предпринимательства "Даму" возглавила Бурибаева

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Фонд развития предпринимательства "Даму" возглавила Гаухар Бурибаева, передает Kazakhstan Today.

Решением единственного акционера в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" председателем правления и членом совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" с 29 апреля текущего года избрана Гаухар Бурибаева, сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек".

Бурибаева окончила Казахский государственный юридический университет (юриспруденция), Евразийский национальный университет имени Гумилева (финансы), The London College UCK (магистр в области бизнес-менеджмента).

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в Южнокорейской транспортной компании Green Integrated Logistics Co. LTD.

В разное время работала в АО "Продовольственная контрактная корпорация" Министерства сельского хозяйства РК, АО "Банк развития Казахстана", ТОО "Самрук-Казына Инвест", АО "Альянс Банк", АО "Национальный центр развития транспортной логистики" (ныне АО "KТЖ Express"), филиале АО "НК "КТЖ".

С августа 2013 года по март 2017 года - вице-президент по финансово-экономическим вопросам подведомственной организации Управления делами президента РК.

С марта 2017 года по июнь 2018 года работала директором административного департамента, управляющим директором Фонда "Даму".

С июня 2018 года занимала должность заместителя председателя правления Фонда "Даму".

В пресс-службе напомнили, что прежний руководитель Фонда "Даму" Абай Саркулов был избран председателем правления АО "Банк развития Казахстана".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства