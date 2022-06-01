Газификация северных регионов Казахстана путем поставки газа из России потребует вложений

В ходе заседания казахстанско-российской рабочей группы, прошедшего 11 февраля текущего года, российская сторона отметила, что готова рассмотреть варианты газификации северных и восточных регионов страны при условии покупки газа по коммерческой цене. На сегодня проводятся расчеты по определению цены на газ. В целях рассмотрения альтернативных вариантов газификации 12 апреля текущего года в ходе совещания с ПАО "Газпром" казахстанской стороной было также предложено изучить вариант газификации путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации. Вместе с тем данный вариант требует вложений в строительство инфраструктуры по компримированию и регазификации", - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
От также сообщил, что по итогам совещания сторонами достигнута договоренность о дальнейшей проработке данного вопроса в рамках рабочей группы между АО "НК QazaqGaz" и ПАО "Газпром".
Кроме того, он проинформировал о ходе газификации с магистрального газопровода "Сарыарка".
АО "АстанаГаз КМГ" завершены работы по корректировке ТЭО "Строительство магистрального газопровода "Сарыарка" II-III этапы. Участок Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск, ведутся работы по устранению замечаний РГП "Госэкспертиза"", - заявил премьер-министр РК.
Алихан Смаилов отметил, что заключение комплексной вневедомственной экспертизы планируется получить до конца июня текущего года.
Учитывая изложенное, отмечаем, что после получения всех исходных данных (цена на газ, стоимость строительства, охват населения и т.д.) будет выработан окончательный оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны", - добавил он.