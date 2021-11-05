НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы по услугам водоснабжения и водоотведения и инвестиционной программы ГКП "Астана Су Арнасы" за 2020 год, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Нур-Султану установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона РК "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной смете и утвержденной инвестиционной программе за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате, ГКП "Астана Су Арнасы" получило необоснованный доход в размере - 75 932 480 тенге.

Департаментом с 1 августа 2021 года введен временный компенсирующий тариф на услуги водохозяйственной и канализационных систем ГКП "Астана Су Арнасы".

По подаче воды по магистральным трубопроводам и по распределительным сетям (питьевая вода):

- с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 88,55 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,63% (ранее действовал тариф в размере 89,11 тенге за 1 кубометр без НДС);

- с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года в размере 86,46 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,64% (ранее действовал тариф в размере 87,02 тенге за 1 кубометр без НДС).

По подаче воды по магистральным трубопроводам (техническая вода):

- с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 32,16 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,20 тенге, или на 0,62% (ранее действовал тариф в размере 32,36 тенге за 1 кубометр без НДС);

- с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года в размере 31,20 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,20 тенге, или на 0,64% (утвержденный тариф на 2022 год 31,40 тенге за 1 кубометр без НДС).

По отводу и очистке сточных вод:

- с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 87,71 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,63% (ранее действовал тариф в размере 88,27 тенге за 1 кубометр без НДС);

- с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года в размере 85,28 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,65% (утвержденный тариф на 2022 год 85,84 тенге за 1 кубометр без НДС,).

ГКП "Астана Су Арнасы" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях", с наложением штрафа на сумму 2 333 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток.