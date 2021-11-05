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ГКП "Астана Су Арнасы" получило необоснованный доход в размере - 75 932 480 тенге

04.11.2021, 19:00 99928
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы по услугам водоснабжения и водоотведения и инвестиционной программы ГКП "Астана Су Арнасы" за 2020 год, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Нур-Султану установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона РК "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной смете и утвержденной инвестиционной программе за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате, ГКП "Астана Су Арнасы" получило необоснованный доход в размере - 75 932 480 тенге.
 
Департаментом с 1 августа 2021 года введен временный компенсирующий тариф на услуги водохозяйственной и канализационных систем ГКП "Астана Су Арнасы".
 
По подаче воды по магистральным трубопроводам и по распределительным сетям (питьевая вода):
 
- с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 88,55 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,63% (ранее действовал тариф в размере 89,11 тенге за 1 кубометр без НДС);
 
- с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года в размере 86,46 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,64% (ранее действовал тариф в размере 87,02 тенге за 1 кубометр без НДС).
 
По подаче воды по магистральным трубопроводам (техническая вода):
 
- с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 32,16 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,20 тенге, или на 0,62% (ранее действовал тариф в размере 32,36 тенге за 1 кубометр без НДС); 
 
- с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года в размере 31,20 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,20 тенге, или на 0,64% (утвержденный тариф на 2022 год 31,40 тенге за 1 кубометр без НДС).
 
По отводу и очистке сточных вод:
 
- с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 87,71 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,63% (ранее действовал тариф в размере 88,27 тенге за 1 кубометр без НДС); 
 
- с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года в размере 85,28 тенге за 1 кубометр без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,56 тенге, или на 0,65% (утвержденный тариф на 2022 год 85,84 тенге за 1 кубометр без НДС,).
 
ГКП "Астана Су Арнасы" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях", с наложением штрафа на сумму 2 333 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток.
 
Напомним, в столице также снизили тариф на тепло и оштрафовали АО "Астана-Энергия".
 

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Евразийский банк развития выпустил социальные облигации на 20 млрд тенге

05.11.2021, 18:09 2458
МОСКВА. 5 НОЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Размещение состоялось на площадках АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и Astana International Exchange (AIX). Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов - совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Организатором облигационного выпуска выступил Halyk Global Markets, дочерняя организация Halyk Group.
 
ЕАБР является пионером в реализации проектов устойчивого развития в ЕАЭС и данный выпуск впервые одновременно листингован на обеих биржах. Выпуск будет верифицирован в соответствии с принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что будет подтверждено независимым заключением аккредитованного агентства. 
 

В соответствии с новой Стратегией ЕАБР, утвержденной советом в июле текущего года, банк ставит задачу развивать рынок "зеленых" и социальных инвестиций в регионе. На сегодняшний день доля ESG-проектов в портфеле ЕАБР составляет 15%, а объем ESG-инвестиций в регион составил более 700 млн долларов. Большинство проектов по линии ESG реализованы на территории Республики Казахстан, с этим и связано решение провести дебютные сделки по выпуску "зеленых" и социальных облигаций на KASE и AIX. Так, в сентябре текущего года Банк успешно закрыл свою дебютную сделку по размещению "зеленых" облигаций на KASE, сегодня мы закрыли сделку по облигациям под проекты, имеющие высокое социальное значение", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

 
ЕАБР намерен продолжить финансирование проектов в области "зеленой" энергетики, социально значимых проектов в сфере здравоохранения и оказать содействие развитию транспортных коридоров в государствах-участниках ЕАБР. В феврале этого года банк подписал Меморандум с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, направленный на сотрудничество в части достижения индикаторов Государственной программы развития здравоохранения на 2020 - 2025 года. По ряду проектов подписаны мандатные соглашения о финансировании строительства и эксплуатации многопрофильных больниц. 
 
Один из ключевых рассматриваемых проектов ЕАБР - это реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, социальная направленность которого заключается в улучшении водоснабжения населения западного региона Казахстана и обеспечении питьевой водой Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозена и Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области, где водовод является единственным централизованным источником подачи воды.
 

В Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления из-за "серых" майнеров

05.11.2021, 17:42 1189
В Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления из-за "серых" майнеров
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления. Причиной стали серые майнеры, сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если брать исторические данные, то у нас энергопотребление за последние годы растет на 1-2 процента в год. Но за 10 месяцев текущего года мы отмечаем аномальный рост, который составляет порядка 8 процентов. Здесь речь идет о 1000-1200 мегаватт электроэнергии", - сказал Журебеков.

 
По словам вице-министра, такой рост потребления электроэнергии связан с потреблением со стороны майнеров. Сейчас в Казахстане насчитывается около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены.
 

Есть так называемые серые майнеры, это теневые субъекты, которые подключились в обход закона. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Мы знаем этому способствует также закрытие майнинговых ферм властями в КНР и многие из них перекочевали к нам в страну. Соответственно это влияет на наш баланс электроэнергии", - отметил Мурат Журебеков.

 
По словам сапикера, для того чтобы произвести 1000-1200 мегаватт понадобится около пяти лет и около 1,5 миллиардов долларов.
 

Мы не можем просто наблюдать, как серые майнеры потребляют данную электроэнергию и способствуют возникновению дефицита в нашей стране", - заявил вице-министр энергетики.

 
Он сообщил, что в часы пик идут перетоки электроэнергии из России. 
 

Энергосистема Казахстана предусматривает перетоки из России к нам и от нас в Россию. Мы не называем это импортом, мы называем это энергоперетоками. Работа с "Интер РАО" ведется, это стандартная отраслевая практика, так же как КТЖ работает на постоянной основе с РЖД, АО "КазТрансГаз" и "Газпромом". В часы пик у нас идет переток из России в Казахстан. Мы часы пик закрываем, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы для каких-то аварийных работ и другого выбытия электроэнергии. Они съедают эти резервные мощности и мы этот недостаток обеспечиваем за счет перетоков", - добавил первый вице-министр.

 
Он отметил, что это не повлияет на тарифы для казахстанцев. 
 

Отдельные цены на период следующего года, на период дефицита мы не обсуждаем. У нас есть текущие перетоки, есть установленная цена, приемлемая для обеих сторон. И в рамках этого ценового коридора мы и ведем переговоры", - сказал вице-министр.

 
Также он сообщил, что Казахстану не грозит дефицит электроэнергии.
 

Мы дефицита не видим. Наша энергосистема работает стабильно. Но нам необходимо принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны серых майнеров, иначе это действительно влияет на нашу энергобезопасность", - сказал Журебеков.

 
 

В Казахстане планируется строительство второй цепи линии электропередачи между тремя западными областями

05.11.2021, 17:07 4780
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев в ходе пресс-конференции в СЦК по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса заявил о том, что в Казахстане планируется строительство второй цепи линии электропередачи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До 2025 года планируется ввод 5 404 МВт дополнительных мощностей, в том числе 2400 МВт мощностей ВИЭ, 1400 МВт - парогазовых установок и 1604 МВт за счет модернизации существующих электростанций", - сообщил министр нацэкономики. 

 
По его словам, также планируется строительство второй цепи линии электропередачи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями.
 

В результате принятых мер, доля электроэнергии от ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии достигнет 6%. Запуск проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электрической энергии до 120 млрд кВт-ч", - отметил Иргалиев. 

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане резко выросло потребление электроэнергии - за три квартала текущего года производство электроэнергии в РК составило 83,6 млрд кВт-ч - на 7,7% больше, чем годом ранее.
 

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