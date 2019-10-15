Глава Нацбанка прокомментировал ослабление курса тенге

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев сегодня на заседании правительства рассказал об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-сентябрь 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Ситуация на финансовом рынке остается стабильной. Инфляция формируется в пределах таргетируемого коридора 4-6%. В сентябре годовая инфляция замедлилась до 5,3% с 5,5% в предыдущем месяце", - цитирует Досаева пресс-служба Нацбанка в Facebook.

Вместе с тем председатель финрегулятора отметил, что ситуация на внутреннем валютном рынке в сентябре находилась под давлением рынка нефти. После скачка цены на нефть до $69 за баррель 16 сентября, в последующем она снизилась до $57,7 за баррель 2 октября. По состоянию на 10 октября, нефть стоила $59,1 баррель.

В результате обменный курс с начала сентября по 11 октября изменялся в пределах 385,2-390,12 тенге за доллар. Ослабление за этот период составило 0,5%. По состоянию на 11 октября, курс тенге составил 389,51 тенге за доллар, ослабев с начала года на 1,4%", - отметил Досаев.

Напомним, на прошлой неделе курс тенге обновил исторический минимум, перешагнув отметку 390 тенге за доллар . Сегодня на бирже KASE по итогам дневных торгов средневзвешенный курс тенге составил 389,62 тенге за доллар США.

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