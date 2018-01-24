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Голландский суд разморозил принадлежащие Нацфонду РК $22 млрд24.01.2018
  • Фото из открытых источников
Экономика  10:55

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда РК в размере $22 млрд, передает Kazakhstan Today.

"23 января 2018 года Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовавшего в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны", - сообщили в пресс-службе Минюста.

В ведомстве добавили, что судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали бизнесмену Стати в наложении ареста на эти же активы.

"Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке".

Напомним, агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на информированный источник, что компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана в связи с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатолием Стати и его компаниями против правительства Казахстана. Также отмечалось, что Национальный банк Казахстана, в свою очередь, подал иск против BNY Mellon.
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Фото из открытых источников
Голландский суд разморозил принадлежащие Нацфонду РК $22 млрд
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