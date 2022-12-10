Госрегулирование цен на автогаз продлят на полгода в Казахстане

Фото: Depositphotos

Регулирование цен на розничную реализацию автогаза продлится до 30 июня 2023 года

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Соответствующее изменение вносится в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции "О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа" № 16 от 5 июля 2022 года, сообщает пресс-служба АЗРК.





В настоящее время в парламенте Республики Казахстан рассматривается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа", в котором предусматривается наделение компетенцией уполномоченного органа по установлению предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.





В целях сохранения государственного регулирования цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа предлагается продлить срок действия приказа агентства от 5 июля 2022 года до утверждения соответствующего приказа Министерством энергетики.





Проектом приказа предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан до 30 июня 2023 года.



