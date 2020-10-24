Huawei озвучила финансовые результаты своей деятельности за три квартала 2020 года

Шэньчжэнь. 23 октября. Kazakhstan Today - За три квартала 2020 года выручка Huawei составила 671,3 миллиарда юаней, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Kazakhstan Today.

В компании проинформировали, что рентабельность чистой прибыли за первые три квартала 2020 года составила 8%, отметив, что предоставленные данные получены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Поскольку мир охватила пандемия COVID-19, глобальная цепочка поставок Huawei испытывала сильное давление, производственные и бизнес-процессы сталкивались со все новыми и новыми трудностями", - отметили в пресс-службе Huawei.

В компании подчеркнули, что планируют "использовать свои сильные стороны в сфере ИКТ (ИИ, облачные технологии, 5G и компьютерные вычисления), чтобы создавать решения для различных сценариев, разрабатывать отраслевые приложения и раскрывать потенциал сетей 5G вместе со своими партнерами".

Заявленная цель состоит в том, чтобы помогать предприятиям развивать бизнес, содействовать государственным учреждениям в стимулировании национальных экономик, развитии отраслей и оптимизации управления", - пояснили в Huawei.

По мнению Huawei, для быстрого и эффективного развития отрасли ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) требуется открытое сотрудничество и взаимное доверие отраслевых предприятий по всему миру.

Поэтому компания продолжит тесно сотрудничать с партнерами из разных стран и использовать свои инновационные технологии, чтобы, несмотря на сложную ситуацию, приносить больше ценности клиентам. Компания по-прежнему будет вносить свой вклад в борьбу с пандемией, стимулирование экономического роста и социального прогресса", - добавили в компании.

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