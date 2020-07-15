Карагандинская область в I полугодии сохранила положительную динамику социально-экономического развития

Караганда. 14 июля. Kazakhstan Today - Карагандинская область в первом полугодии сохранила положительную динамику социально-экономического развития, передает Kazakhstan Today.

На аппаратном совещании в Карагандинской области в режиме онлайн обсудили задачи, поставленные главой государства на расширенном заседании правительства 10 июля. Аким области Женис Касымбек дал поручения по каждому направлению, сообщила пресс-служба акима.

За первое полугодие основные социально-экономические показатели развития области обеспечены с положительной динамикой. В промышленности произведено продукции на 1,360 трлн тенге. Индекс физического объёма увеличился на 3,5% за счёт роста в обрабатывающем (106,4%) и горнодобывающем (105,7%) секторах", - доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

В области увеличилась добыча угля и металлических руд. Обеспечен рост в металлургии и машиностроении, химии, производстве продуктов питания. Значительные обороты набирает фармацевтика - в этой отрасли производство увеличилось в 4,3 раза.

В регионе сохраняется высокая инвестиционная активность. По итогам полугодия привлечено более 300 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,3%. Из этого объёма 85% - это частные инвестиции. Реализуется 44 инвестпроекта на сумму более 2 трлн тенге с созданием свыше 13 тыс. рабочих мест. На 2020 год запланирован запуск 14 новых производств, пять из которых уже введены в строй.

В области идёт большая стройка. Объёмы строительных работ выросли более чем на треть. Ввод жилья увеличился почти по всем городам и районам. На этот год стоит задача поднять масштабы жилищного строительства на 42,5%.

Реализуется 95 проектов по реконструкции и строительству водоводов. Это позволит в этом году довести обеспеченность централизованным водоснабжением городского населения до 98%, сельского - до 87%.

До конца года будет создано более 30 тыс. новых рабочих мест.

На аппаратном совещании рассказали об антикризисном плане по сохранению стабильной социально-экономической ситуации. В него вошло 119 мероприятий. План включает в себя пакет мер по поддержке бизнеса и обеспечению занятости.

Женис Касымбек в числе приоритетов отметил создание новых рабочих мест, поддержку местных производителей. Он поручил усилить контроль за эффективным использованием средств, выделенных по государственным программам. Большее внимание необходимо уделить программе "Экономика простых вещей", считает глава региона.

Итоги социально-экономического развития области за первое полугодие положительные. По основным показателям обеспечен рост. Нельзя замедлять этот темп. Дайте предложения, что ещё необходимо сделать для поддержки малого и среднего бизнеса. Во главу угла нужно поставить продвижение казахстанских продуктов, необходимо работать над увеличением местного содержания. Задача - принять все меры по восстановлению экономики, сохранить стабильность и обеспечить по итогам года выполнение всех запланированных показателей", - сказал Женис Касымбек.

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