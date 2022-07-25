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ИБР инвестировал более $1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и соцпроекты в Казахстане

24.07.2022, 18:15 14446
ИБР инвестировал более $1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и соцпроекты в Казахстане
Фото: telegram/БОРТ №1

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Исламский банк развития инвестировал более $1,6 млрд в приоритетные отрасли экономики и соцпроекты в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более 1,6 миллиарда долларов в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителем исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером.

Президент Казахстана обсудил с руководителем банка реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики.

Токаев напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР. Расположенный в Алматы региональный офис более 25 лет координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и исламским банком развития.

По словам Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.

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Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Кыран"

24.07.2022, 20:46 9796
Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Кыран"
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой Казахстана - орденом " Алтын Кыран", передает KAZAKHSTAN TODAY.

За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией президент Касым-Жомарт Токаев наградил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны - орденом «Алтын Кыран»", - сообщает пресс-служба Акорды


В рамках программы официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.
 

Президент РК встретился с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии

24.07.2022, 20:40 10176
Президент РК встретился с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румайяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главе государства была представлена информация о деятельности Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реализуемых проектах в различных секторах экономики", - информирует пресс-служба Акорды.

 
Президент Казахстана отметил, что наше государство заинтересовано в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, предложив наладить тесное взаимодействие между Инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО "Самрук-Казына", а также АО "НУХ "Байтерек" для реализации проектов, представляющих общий интерес.
 
Фонд, как и другие саудовские компании, приглашен принять участие в крупных инвестиционных проектах нефтехимической промышленности, в области развития зеленой энергетики, металлургическом и горнодобывающем секторах, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
 

Глава государства провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии

24.07.2022, 20:35 10541
Глава государства провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел личные встречи с рядом крупнейших саудовских предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В частности, президент побеседовал с председателем правления холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом и с председателем совета директоров компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном", - сообщает пресс-служба Акорды

 
Один из крупнейших конгломератов Королевства Саудовской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group выразил предметную заинтересованность в инвестировании в Казахстан. В настоящее время холдингом прорабатывается производственный проект в сфере сельского хозяйства в Алматинской области.
 
На встрече с Мухаммадом Абунайяном были обсуждены вопросы развития альтернативных источников энергии. Президент сообщил, что наша страна к 2030 году планирует производить 30% энергии из ВИЭ, и пригласил Acwa Power реализовать совместные проекты в области производства зеленого водорода в Казахстане.
 

Президент Казахстана встретился с генсеком ОИС

24.07.2022, 20:32 10771
Президент Казахстана встретился с генсеком ОИС
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по перспективам развития более тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией исламского сотрудничества.
 

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность ОИС как инклюзивной платформы для содействия сотрудничеству в политическом, социально-экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях ", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Глава государства отметил положительную динамику развития взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества, подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему расширению сотрудничества с мусульманскими странами в рамках организации.
 
В завершение беседы президент пригласил Хиссейна Брахима Таху принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум пройдет осенью в столице Казахстана.
 

Мы готовы поставлять пшеницу и муку в Королевство - Токаев

24.07.2022, 18:09 15896
Мы готовы поставлять пшеницу и муку в Королевство - Токаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности поставлять пшеницу и муку в Королевство Саудовская Аравия, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в королевство", - заявил президент РК на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Саудовская Аравия".

 
Глава государства подчеркнул, что Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое - по пастбищным ресурсам (180 млн га), страна входит в 10 крупнейших производителей пшеницы и муки. 
 
Большие возможности открываются и для взаимодействия в туристической сфере. В частности, президент Казахстана предложил саудовским бизнесменам присмотреться к казахстанским туристско-рекреационным проектам.
 

Казахстан предложил Саудовской Аравии разработать более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов

24.07.2022, 18:05 16371
Казахстан предложил Саудовской Аравии разработать более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Саудовской Аравии разработать более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан занимает 1-е место в мире по запасам вольфрама, 2-е - по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов", - заявил глава государства на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Саудовская Аравия". 

 
У Казахстана и Саудовской Аравии имеются планы по развитию нефтехимической отрасли, атомной энергетики, производству "зеленого" водорода и другим сферам, включая исследование космоса.
 

Мы приветствуем намерение королевства развивать собственную космическую программу в рамках стратегии Saudi Vision - 2030. Наши страны имеют соответствующую правовую базу для сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли. Наши компании готовы взаимодействовать с государственными и частными компаниями Саудовской Аравии в этих областях", - предложил казахстанский лидер.

 

Токаев: 70% всего притока инвестиций в ЦА приходится на Казахстан

24.07.2022, 18:02 16976
Токаев: 70% всего притока инвестиций в ЦА приходится на Казахстан
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - На Казахстан приходится 70 процентов всего притока инвестиций в Центральной Азии, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Зарубежные инвесторы вложили в нашу экономику более 380 миллиардов долларов. Это составляет 70% всего притока инвестиций в регион Центральной Азии", - сообщил президент Казахстана на инвестиционном круглом столе "Казахстан - Саудовская Аравия".


В связи с этим в выступлении были обозначены наиболее перспективные области расширения сотрудничества. Прежде всего, это двусторонняя торговля.
 

Согласно проведенному нами анализу, Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство", - обозначил президент.

 

Ряд документов подписан в рамках визита президента РК в Саудовскую Аравию

24.07.2022, 17:55 14491
Ряд документов подписан в рамках визита президента РК в Саудовскую Аравию
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Ряд документов был подписан в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках официального визита главы государства в Саудовскую Аравию были подписаны следующие документы:
 
1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.
 
2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.
 
3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между Саудовским агентством печати и НАК "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан".
 
4. Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).
 
5. Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.
 
 6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.
 
7. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Ajlan & Bros Holding Group Ability.
 
8. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "КазБиоСорго" и компанией Ajlan & Bros Holding Group.
 
9. Соглашение о сотрудничестве между АО "Центр развития торговой политики QazTrade" и Ajlan & Bros Holding Group Ability.
 
10. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Оптоград" и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.
 
11. Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО "Национальная компания KAZAKH INVEST" и Al Rajhi International for Investment (RAII).
 
12. Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом "Центр развития торговой политики QazTrade" и ООО "Лулу Сауди Гипермаркетс".
 
13. Соглашение между ТОО "Евразия Инвест ЛТД" и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

В ходе круглого стола выступили министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, председатель правления АО «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев, председатель совета директоров компании SABIC Халид Хашим аль-Даббаг, генеральный директор MA'ADEN Роберт Уилт, председатель совета директоров ACWA Power Мохаммад Абунайян.

В работе форума также участвовали: руководители крупнейших саудовских компаний Ajlan & Bros Holding Group, SALIC, Saudi National Bank, Alhokair Group, FlyNas, Savola Group, SPIMACO, National Technology Group (NTG), Kingdom Holding, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group, Al Rajhi International for Investment, Al Muhaidib Group, Jamjoom Pharma, Tabuk Agriculture Development, а также руководители еще нескольких десятков компаний, представляющих практически все секторы экономики Саудовской Аравии.
 

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