Индекс деловой активности снизился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В Казахстане снизился индекс деловой активности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В августе он составил 50,2 (в июле - 50,8), рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Жандос Шаймарданов.

На это повлияло сокращение показателей в секторах услуг и промышленности. Ухудшение индекса в секторе услуг обусловлено снижением уровня занятости, в промышленности - сокращением новых заказов, продукции и уровня занятости, а также увеличением сроков поставок", - прокомментировал Шаймерденов.

По его словам, оптимизм предприятий в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев ухудшился: оценка будущих условий составила 17,6 (в июле - 21,1). В результате индекс бизнес-климата по экономике снизился до 9,5 (в июле - 10,5).

В то же время в августе 2021 года респонденты отметили улучшение условий ведения бизнеса в стране. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 1,7 (в июле - 0,5), что связано с определенным смягчением карантинных мер в республике. Предприятия положительно оценили спрос на продукцию/услуги, доступ к финансам/кредитам и коммуникациям. Отрицательные оценки получили налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса.

Показатель в строительстве увеличился до 51,9 (в июле - 50,1) вследствие роста уровня занятости.

В разрезе регионов в августе отмечено улучшение деловой активности в 9 регионах, ухудшение - в 8. Наиболее высокий уровень деловой активности отмечен в Туркестанской области (54,6) и Шымкенте (52,8), наиболее низкий - в Актюбинской области (43,2).

В опросе приняли участие 462 предприятия: в строительстве - 67, промышленности - 175, услугах - 220.

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