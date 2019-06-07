Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Ипотечный портфель банков после запуска программы 7-20-25 вырос на 18,9%. Об этом сегодня на расширенном заседании сената сообщил заместитель председателя Нацбанка Казахстана Олег Смоляков, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы Нацбанка, за 10 месяцев действия Программы 7-20-25 ипотечные займы на льготных условиях одобрены для 7894 семей на сумму 91,4 млрд тенге.
В результате импульс получило ипотечное кредитование в целом. С момента запуска в июле 2018 года ипотечный портфель банков вырос на 18,9%, до 1,4 трлн тенге", - проинформировал Смоляков.
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