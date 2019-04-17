Из морского порта Актау в порт Баку запущено первое казахстанское фидерное судно "Туркестан"

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Актау. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня из морского порта Актау в порт Баку был осуществлен запуск первого казахстанского фидерного судна "Туркестан", передает Kazakhstan Today.

Фидерные суда будут курсировать на еженедельной основе. Консолидированные транзитные грузы из Китая в Европу, наряду с казахстанскими экспортными грузами в контейнерах, будут перевозиться в ускоренном режиме. При этом активное использование логистической инфраструктуры приграничной станции Алтынколь, Сухого порта СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", морского порта Актау обеспечит эффективность транзитных перевозок через территорию Казахстана, сообщает пресс-служба АО "ФНБ "Самрук - Казына".

"Сегодня мы с вами становимся свидетелями поистине исторического для нашей страны события: впервые в Казахстане запускается фидерная линия между Актау и Баку. Синергия активов Фонда "Самрук-Казына" и запуск фидерного контейнерного сервиса на Каспии позволят получить максимальный мультипликативный эффект для развития данного маршрута и региона в целом", - сказал глава фонда "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов.

Регулярное фидерное сообщение при четком планировании перевозок и обеспечении высокой скорости движения контейнерных поездов способствует наращиванию грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и дальнейшему развитию контейнеризации грузов в Каспийском регионе. Данный маршрут открывается в соответствии с программой инфраструктурного развития "Нурлы жол".

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