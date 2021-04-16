Как будет меняться биржевая торговля, рассказали в Минторговли

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Министерстве торговли и интеграции рассказали о том, как будет меняться в стране биржевая торговля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ведомство разработало законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли". Как разъяснил руководитель управления биржевой торговли Минторговли Максат Турсынбеков, проект закона предусматривает развитие бирж по трем основным направлениям.

Во-первых, увеличиваются требования к прозрачности товарных бирж. Во-вторых, сделана серьезная попытка для того, чтобы изменить ситуацию и создать действительно конкурентную среду и новые условия для развития биржевой торговли. И, в -третьих, ставится задача по увеличению объемов биржевой торговли", - уточнил чиновник.

По первому направлению это означает следующие мероприятия: увеличение уставного капитала, утверждение единых правил биржевой торговли, введение двухуровневой системы товарных бирж и установление требований по финансовой устойчивости товарных бирж и участников биржевой торговли.

В рамках второго направления предусмотрен свой ряд мер. Это, к примеру, то, что для биржевых брокеров и дилеров товаров будет установлена единая аккредитация с одновременной отменой запрета на их участие в нескольких товарных биржах. Также предусмотрен доступ клиентов к участию в биржевых торгах в качестве разовых посетителей без посредников. Учитывается разделение товаров и торгов по секциям. И, кроме того, уполномоченный орган будет наделен полномочиями по установлению максимального размера лота в одной торговой сессии", - рассказал представитель Минторга.

Третье направление, пояснили в МТИ, допускает возможность установления дифференцированных ставок в зависимости от вида секции и объема совершенных сделок и внедряется инструмент страхования как заключения самих сделок на бирже, так и исполнения договоров.

Внесение всех этих дополнений в законодательство, считают в департаменте внутренней торговли МТИ - в структуре, которая разрабатывает проект, сделает более доступной и увеличит объемы биржевой торговли. В числе важных преимуществ - будет создана возможность для установления "естественных" цен и привлечения новых партнеров, что, несомненно, отразится на росте уровня конкуренции. К числу немаловажных аргументов для формирования устойчивой биржевой сферы относится и прозрачность биржевых сделок, что также учтено в проекте.

27 февраля 2021 года согласованный с заинтересованными государственными органами и организациями проект закона был внесен в канцелярию премьер-министра РК, а 17 марта 2021 года КПМ направила проект в администрацию президента. Далее, согласно законодательным правилам, проект закона будет внесен в парламент РК.

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