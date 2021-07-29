Какие изменения внесены в Налоговый кодекс Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили нововведения в Налоговый кодекс страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нововведения в Налоговый кодекс РК предусматривают превентивные меры и призваны облегчить уплаты налогов как юридических, так и физических лиц.

Так, согласно новым изменениям, налогоплательщиков будут оповещать о наличии налоговых обязательств. Для этого граждане могут предоставить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресе электронной почты.

Исполнение налоговых обязательств предпринимателей будет упрощено с введением мобильного приложения е-SalyqBusiness. Приложение даст возможность онлайн-регистрации в качестве ИП, расчета налогов и социальных платежей, отмены представления ФНО для лиц, применяющих указанный специальный налоговый режим.

Аресты счетов будут применяться только в том случае, если налоговая задолженность превысит 6 МРП (17 502 тенге). При задолженности ниже этой суммы меры по аресту счетов не применяются.

Банки второго уровня теперь наделены правом проводить расходные операции по счету до отзыва распоряжения налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика при погашении указанной в нем задолженности.

Указание в чеке онлайн ККМ ИИН/БИН получателя предусмотрено в целях исключения дополнительных обременений для субъектов малого бизнеса. Так ИП, не являющийся плательщиком НДС, по гражданско-правовым сделкам на сумму более 1 000 МРП (2,9 млн тенге) вместо выписки ЭСФ вправе предоставить покупателю такой чек онлайн ККМ. Не выписка ЭСФ субъектами малого предпринимательства и лицами, реализующими товары в розницу конечному потребителю, при условии предоставления покупателю чека онлайн ККМ предусмотрено в связи с исключением с 2022 года требования по выписке ЭСФ.

Если предприниматель направляет доход на реинвестирование в новые основные фонды, то этот доход не будет облагаться КПН. Данная мера предусмотрена в целях улучшения инвестиционного климата и развития обрабатывающей промышленности, так субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности не облагают КПН прибыль, которая будет реинвестирована в развитие производства (приобретение или строительство зданий и сооружений производственного назначения).

Отнесение на вычеты расходов на оплату вознаграждений по внутригрупповым займам предусмотрено с целью предоставления права отнесения на вычеты расходов по вознаграждениям по займам, полученным дочерними организациями от национальной материнской компании.

Также, в Налоговом кодексе РК предусмотрен ряд следующих изменений:

- корреспондирование норм Налогового кодекса с законодательством о хлопковой отрасли предусмотрено в связи с принятием Закона Республики Казахстан "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О развитии хлопковой отрасли";

- уменьшение налогооблагаемого дохода по КПН субъектами социального предпринимательства в размере произведенных расходов на оплату обучения, повышения квалификации или переподготовку социально уязвимых категорий населения, состоящих в трудовых отношениях с таким субъектом, но не более 120-кратного размера МРП, действующего на 1 января соответствующего финансового года на одного работника за налоговый период, предусмотрено с целью стимулирования социального предпринимательства;

- применение дополнительного зачета по НДС (70%) предусмотрено для новых производственных компаний при реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству продукции в обрабатывающей промышленности с целью стимулирования создания новых производств, а также увеличения инвестиций в обрабатывающую промышленность;

- распространение освобождения от НДС на импорт на СЭЗ "Qyzyljar" предусмотрено с целью удешевления сельскохозяйственной техники на 12% процентов и обеспечения ее доступности;

- применение минимального уровня контрольных цен на определенные товары из стран ЕАЭС будет способствовать предотвращению фактов занижения стоимости на ввозимые товары и позволит взимать НДС с актуальной налогооблагаемой базы, мера направлена на поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей, поскольку позволит применять зеркальные меры в отношении стран, дискриминирующих казахстанский экспорт;

- применение пониженной ставки 0,5% по налогу на имущество субъектами социального предпринимательства и предоставление права выбора в применении одной из наименьших налоговых ставок, в случае если субъект социального предпринимательства соответствует нескольким положениям пунктов 2, 3, 4 и 5 статьи 521 Налогового кодекса, данные изменения предусмотрены с целью обеспечения доступа представителей определенных целевых групп к предпринимательской деятельности;

- предоставление на 2 года (с 2023 до 2025 года) права предпринимателям, работающим в сфере общественного питания, применять СНР розничного налога с оборота, с установлением ставки налога в размере 6%, данная мера предусмотрена в целях снижения налогового бремени для сферы общественного питания;

- отнесение на вычеты в целях исчисления КПН расходов работодателя в пользу работников, направленных на организацию и проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе карантина, а также не признания данных расходов в качестве дохода работника;

- введение платы за цифровой майнинг предусмотрено в целях законодательного регулирования отрасли по добыче крипто валют, а также увеличения поступлений денежных средств в бюджет от майнинга;

- продление срока по представлению сертификата резидентства до 31 декабря 2021 года, предусмотрено в целях исключения двойного налогообложения в период ограничительных мер, так как представление документов затруднено по причине введения карантинных мер в зарубежных странах;

- предусмотрена отсрочка на уплату ИПН и социального налога с ФОТ с 1 апреля по 1 июля 2021 года в целях поддержки субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших в результате пандемии отраслях.

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