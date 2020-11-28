Какие меры поддержки доступны предпринимателям в Алматы

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций председатель правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" Аскар Билисбеков рассказал об имеющихся механизмах поддержки предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

Программы поддержки МСБ, куда входят малые промышленные парки, нестационарные объекты торговли, центры услуг - это одно из важных направлений в деятельности СПК.

Что касается центров услуг, то это новая программа, подразумевающая комплекс помещений, создающихся для развития малого и среднего предпринимательства в области оказания услуг: прачечные, ателье, ремонт изделий из кожи, ремонт обуви, техники и так далее", - пояснил Билисбеков.

Преимущества создания центров услуг:

реконструкция простаивающих помещений;

развитие инфраструктуры для бизнеса сферы услуг;

стимул для малого бизнеса выйти из тени.

Вместе с тем через дочерние организации Almaty Finance и микрофинансовую организацию "Алматы" реализуется программа развития предпринимательства Almaty Business-2025 для льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

К тому же на балансе СПК Алматы имеются активы в виде участков земли и объектов недвижимости, на базе которых реализуются социальные и коммерческие проекты.

В ноябре 2020 года в Ауэзовском районе открылся спортивный зал "Школа бокса", где на бесплатной основе ежедневно могут заниматься больше 40 детей.

Также в 2020 году начала функционировать школа искусств имени Кастеева. Школа ведет большую работу по популяризации детского творчества, международному культурному и образовательному обмену, а также участвует в международных фестивалях.

В Ауэзовском районе при "Бакытты Отбасы" действует программа "Iскер Ана" по обучению многодетных матерей: юриспруденция, кулинарное мастерство, национальное ремесло, швейное мастерство, услуги салона красоты и финансовой грамотности.

Роль компании в социальном и экономическом развитии города все еще продолжает развиваться, учитывая недавно принятую стратегию и текущий процесс консолидации выполняемых функций. СПК "Алматы" намерена расширять коммерческую деятельность и осуществлять инвестиционные проекты, которые будут софинансироваться за счет частных инвесторов и собственных ресурсов компании", - отметил Билисбеков.

На данный момент в работе Almaty Invest находятся 5 якорных проектов на 884 млрд тенге", - проинформировал спикер.

В заключение Билисбеков призвал алматинцев принять участие в ежегодном Almaty Investment Forum, главная цель которого повышение инвестиционной привлекательности мегаполиса. Учитывая ситуацию с пандемией, форум будет проводиться 3 декабря в онлайн-формате.

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