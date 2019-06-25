Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 378,45 тенге за доллар

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 378,45 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Cредневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,45 тенге за доллар (+1,27 тенге), объем торгов - 105 890 тыс. USD (-52 170 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 6,0025 тенге за рубль (+0,0047 тенге), объем торгов - 10 000 тыс. рублей (+5 000 тыс. рублей), а средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) - 55,0751 тенге за юань (+0,2431 тенге), объем торгов - 1 405 тыс. юаней (+655 тыс. юаней).

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