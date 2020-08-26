Казахстан планирует собрать 18 млн тонн зерна

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Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина рассмотрен ход уборочных работ 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Со стороны правительства приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочных работ. В целом, за счет принятых мер в текущем году прогнозный валовый сбор зерна планируется на уровне 18 млн тонн (рост на 3,4% к 2019 году). Казахстан полностью обеспечит себя хлебом. Экспортный потенциал будет тоже хорошим", - сказал премьер-министр.

Глава правительства поручил принять все необходимые меры по качественному и своевременному проведению уборки урожая, обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, а также своевременного приема и надлежащих условий хранения собранного урожая.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, в текущем году засеяно 22,7 млн гектаров земли, что больше уровня 2019 года на 439 тыс. гектаров. Зерновые культуры размещены на площади 15,9 млн гектаров (в том числе пшеница - 12,1 млн гектаров), масличные - 2,9 млн гектаров, хлопчатник - 125,8 тыс. гектаров, сахарная свекла - 20,9 тыс. гектаров, овощебахчевые и картофель - 457,4 тыс. гектаров, кормовые культуры - 3,3 млн гектаров.

Для проведения уборочных работ определен необходимый объем удешевленного дизтоплива - 395 тыс. тонн (средняя цена для сельхозтоваропроизводителей - порядка 147 тенге за литр). В республике имеется в наличии 145 тыс. тракторов, 75 тыс. тракторных прицепов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов, 15 тыс. жаток, 39 тыс. грузовых автомобилей.

Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса АО "Аграрная кредитная корпорация" выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тенге, которые полностью были выданы 2400 субъектам АПК с охватом посевных площадей 3,4 млн гектар.

По поручению главы государства были выделены 100 млрд тенге в рамках программы "Экономика простых вещей", а также осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции продкорпорацией.

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