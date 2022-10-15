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Казахстан готов наращивать взаимодействие с Вьетнамом - Смаилов

14.10.2022, 17:20 9931
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан обсудили вопросы углубления экономического и социально-культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сферах торговли, транзита и логистики, туризма, сельского хозяйства.
 
Премьер-министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Казахстан и Вьетнам наладили конструктивный диалог и достигли высокого уровня двустороннего взаимодействия.
 
По его словам, за последние 7 лет товарооборот между странами увеличился в 2 раза. Этому в том числе способствовало подписание в 2015 году Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом.
 

При этом мы готовы уже сейчас нарастить казахстанский экспорт более чем на 500 млн долларов по 90 наименованиям товаров", - отметил Алихан Смаилов.

 
Вместе с тем Алихан Смаилов поднял вопрос предоставления казахстанским гражданам возможности безвизового въезда во Вьетнам, что окажет положительный эффект на развитие торговли и туризма между странами.
 
Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что значительный интерес для Казахстана представляет расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно в сфере рисоводства.
 

Научные исследования и современные вьетнамские технологии возделывания этой культуры могут быть полезны для нашей страны. Мы готовы приступить к практическому сотрудничеству с вьетнамскими коллегами в данном направлении", - добавил он.

 

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Президент РК: В текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи

14.10.2022, 16:49 10496
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе выступления на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли.
 

Особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве. При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли.
 

Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры", - уточнил президент.

 

Объем розничной торговли в Казахстане с начала года составил более 10 триллионов тенге

14.10.2022, 14:35 12241
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем розничной торговли в Казахстане за январь-сентябрь составил 10 трлн 625 млрд 600 млн тенге, что на 1,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.
 
По его данным, розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 1,9%.
 

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 36%, непродовольственных товаров - 64%", - отмечает бюро.

 
Среди непродовольственных товаров наибольшим спросом пользуются мебель, смазочные материалы, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, узлы и принадлежности, моторное топливо, музыкальные инструменты, электрические бытовые приборы, фармацевтические товары, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, одежда, обувь, косметические товары и туалетные принадлежности, часы и ювелирные изделия, осветительные приборы и бытовые товары.
 

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-сентябре приходится на Алматы (32,0%), Астану (12,2%), Карагандинскую (8,5%) и Восточно-Казахстанскую (6,2%) области", - говорится в информации.

 
Бюро нацстатистики также сообщает, что индекс промышленного производства в январе-сентябре 2022 года составил 102,1%.
 

Увеличение объемов производства зафиксировано в 15 регионах республики. Значительный рост отмечен в Жамбылской (на 12,3%), Абайской (на 8,9%), Акмолинской (на 8,1%) областях и городе Алматы (на 9%). Снижение зафиксировано в Жетісу (на 4,7%), Костанайской (на 3,5%), Павлодарской (на 2,6%), Туркестанской (на 2,6%) и Кызылординской (на 1,5%) областях", - отмечается в отчете.

 
За семь месяцев произведено промышленной продукции на сумму 35 963 млрд тенге, из них в горнодобывающей отрасли - на 18 827 млрд тенге (52,4% от общего объема), в обрабатывающей - на 15 230 млрд тенге (42,3%).
 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике выросли объемы добычи руд цветных металлов (105,6%), угля (102,1%), производства напитков (107%), табачных изделий (115%), химической (110,7%) и металлургической промышленности (104,7%), резиновых и пластмассовых изделий (104,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (102,5%).
 
Также в Казахстане выросли активы банковского сектора. За август они увеличились на 2,9%, или на 1,2 трлн тенге, и на 1 сентября 2022 года составили 41,5 трлн тенге, сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
 
Рост активов с начала года составил 10,3%, или 3,9 трлн тенге.
 
Кредиты экономике за август 2022 года выросли на 1,6% и составили 20,7 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2022 года составил 11,8%, или 2,2 трлн тенге.
 

Кредиты юридическим лицам составили 7,9 трлн тенге, незначительно снизившись за август 2022 года на 0,5%. Снижение произошло в результате крупных погашений, которые превысили новые выдачи кредитов. Займы крупному бизнесу увеличились с начала 2022 года на 4,0%, до 3,4 трлн тенге, займы МСБ (включая ИП) - на 3,3%, до 5,4 трлн тенге", - сообщает АРРФР.

 
Кредиты физических лиц составили 12,7 трлн тенге, увеличившись за август 2022 года на 2,9% (с начала текущего года рост на 18,7%).
 

Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 3,1%, до 4,1 трлн тенге, в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов, в том числе займов индивидуальным предпринимателям на бизнес-цели на 2,3%, до 7,0 трлн тенге", - отмечает агентство.

 
Депозиты резидентов в депозитных организациях в августе 2022 года увеличились на 0,8%, до 28,3 трлн тенге (с начала года рост - 4,3%). Депозиты юридических лиц увеличились на 1,2%, до 14,6 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,4%, до 13,6 трлн тенге.
 

В Казахстане уголь для населения подорожал сразу на 11% за год

14.10.2022, 10:59 14916
В Казахстане уголь для населения подорожал сразу на 11% за год
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября 2022 года каменный уголь в Казахстане подорожал для населения на 2,9% за месяц и на 10,8% за год.
 
Средняя розничная цена 1 тонны каменного угля в городах РК за год выросла с 13,7 тысячи до 15 тысяч тенге. Самый дорогой уголь продавался в Таразе и Уральске: 19,5 тысячи и 19,3 тысячи тенге за тонну соответственно. Высокие цены были зафиксированы также в Жезказгане (16,4 тысячи тенге), Алматы (16,2 тысячи тенге) и Талдыкоргане (16 тысячи тенге), информирует Energyprom.kz.
 
За январь-август текущего года объем добычи каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, составил 76,5 млн тонн - на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 70,6 млн тонн пришлось непосредственно на каменный уголь, 3,1 млн тонн - на лигнит, 2,7 млн тонн - на угольный концентрат.
 
За январь-июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на каменный уголь, включая лигнит и угольный концентрат, на 99,6% против 99,4% годом ранее. Производство за аналогичный период выросло на 5,8%, до 66,4 млн тонн, а импорт, наоборот, уменьшился на 18,3%, до 285,8 тысячи тонн, информируют аналитики.
 
На фоне роста цен экспорт угля увеличился на 16,3%, достигнув 20,9 млн тонн, в то время как реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 1,4%, составив за январь-июль 2022 года 45,7 млн тонн.

Вместе с тем глава МИИР Ускенбаев заверил, что что на угольных разрезах сдерживают цены.  

Ранее премьер-министр РК поручил держать поставку и распределение угля на особом контроле.
 

Услуги такси в Казахстане одни из самых дорогих в СНГ

14.10.2022, 10:49 15416
Услуги такси в Казахстане одни из самых дорогих в СНГ
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам августа текущего года стоимость проезда в такси выросла на 9% за год.
 
В Казахстане стоимость услуг такси в расчете на 1 километр составила 0,32 доллара США. Казахстан оказался на 12-м месте по дешевизне услуг такси из 105. Среди стран СНГ дороже, чем в РК, услуги такси обходятся в Азербайджане и России, дешевле - в Беларуси, Узбекистане, Молдове, Украине и Армении.
 

За январь-август текущего года доходы компаний, оказывающих в Казахстане услуги такси, составили 3 млрд тенге против 2,8 млрд тенге годом ранее (плюс 6,4% в денежном выражении)", - информирует Ranking.kz.

 
Самые высокие показатели в секторе были зафиксированы в Карагандинской области: 1,3 млрд тенге, плюс 37,3% за год в денежном выражении. В тройке лидеров также оказались столица (728,7 млн тенге, минус 4,4%) и Алматы (499,6 млн тенге, минус 27,1%).
 
Наименьшие доходы наблюдались у таксопарков Восточно-Казахстанской области: всего 0,4 млн тенге.
 

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Жетысуской области: на 37,7% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Алматинская и Абайская области: 28,1% и 21,2% соответственно. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Акмолинской области: на 0,5%. Еще в четырех областях - Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Туркестанской - цены остались на том же уровне, что и годом ранее" - сообщают аналитики.

 

Товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 4,2%

13.10.2022, 20:42 20031
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август 2022 года составил $15,9 млрд, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2021 года ($15,3 млрд), сообщает Институт экономических исследований Миннацэкономики Казахстана.
 
Экспорт из Казахстана в Россию за январь-август 2022 года вырос на 8,6% - $5,0 млрд.
 
Рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:
 
  • уран - на 97%, или на $256,4 млн (с $264,2 до $520,6 млн);
  • оксиды и гидроксиды алюминия - рост в 2,5 раза, или на $149,2 млн (с $102,7 до $251,9 млн);
  • телефонные аппараты - рост в 88,6 раза, или на $130,6 млн (с $1,5 до $132,1 млн);
  • вычислительные машины - рост в 215,7 раза, или на $101,7 млн (с $0,5 до $102,2 млн);
  • цинк необработанный - рост в 2,1 раза, или на $84,4 млн (с $75,2 до $159,6 млн);
  • ферросплавы - на 90,1%, или на $77,1 млн (с $85,5 до $162,6 млн);
  • телевизоры, мониторы и проекторы - рост в 312,4 раза, или на $59,7 млн (с $0,2 до $59,9 млн).
 
Наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как:
 
  • руды и концентраты железные - на 73,7%, или на $617,4 млн (с $837,5 до $220,1 млн);
  • прокат плоский из нелегированной стали плакированный - на 45,7%, или на $159,8 млн (с $349,6 до $189,8 млн);
  • прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный - на 46,7%, или на $109,3 млн (с $234,1 до $124,8 млн);
  • прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - на 24,8%, или на $101,8 млн (с $410,5 до $308,7 млн);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - на 15,5%, или на $40,7 млн (с $262,3 до $221,6 млн).
 
Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются:
 
  • уран - $520,6 млн (с долей 10,4%);
  • прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - $308,7 млн (6,2%);
  • оксиды и гидроксиды алюминия - $251,9 млн (5,1%);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - $221,6 млн (4,4%);
  • руды и концентраты железные - $220,1 млн (4,4%);
  • прокат плоский из нелегированной стали плакированный - $189,8 млн (3,8%), ферросплавы - $162,6 млн (3,3%);
  • цинк необработанный - $159,6 млн (3,2%);
  • уголь каменный - $151,4 млн (3%);
  • отходы и лом черных металлов - $147,2 млн (3%).
 
Импорт в Казахстан из России за январь-август 2022 года вырос на 2,3% - $11,0 млрд.
 
Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как:
 
  • трубы и трубки сварные из черных металлов - рост в 3,8 раза, или на $88,1 млн (с $31,1 до $119,1 млн);
  • пшеница - рост в 2 раза, или на $85,2 млн (с $82,9 до $168,1 млн);
  • руды и концентраты медные - рост в 3,3 раза, или на $72,8 млн (с $32,0 до $104,8 млн);
  • семена подсолнечника - рост в 11,8 раза, или на $71,7 млн (с $6,6 до $78,3 млн);
  • руды и концентраты цинковые - на 86,4%, или на $61 млн (с $70,6 до $131,6 млн);
  • полуфабрикаты из нелегированной стали - на 28,3%, или на $57,4 млн (с $203,1 до $260,4 млн);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - на 30,1%, или на $56,4 млн (с $187,5 до $243,9 млн).

Значительно снижаются импортные поставки таких товаров, как:

  • автомобили легковые - на 70,1%, или на $265,1 млн (с $378,4 до $113,2 млн);
  • вакцины, сыворотки из крови, кровь - на 77%, или на $86 млн (с $111,6 до $25,7 млн);
  • табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции - на 76,9%, или на $61 млн (с $79,4 до $18,4 млн);
  • сахар - на 59,8%, или на $60,3 млн (с $100,8 до $40,5 млн);
  • газ - на 29,6%, или на $55,8 млн (с $188,3 до $132,6 млн).
 
Основными товарами импорта в Казахстан из России являются:
 
  • полуфабрикаты из нелегированной стали - $260,4 млн (с долей 2,4%);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - $243,9 млн (2,2%);
  • прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие - $208,6 млн (1,9%);
  • золото необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка - $197,7 млн (1,8%);
  • нефтепродукты - $191,1 млн (1,7%);
  • кокс и полукокс - $176,6 млн (1,6%);
  • пшеница - $168,1 млн (1,5%);
  • уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали - $140,6 млн (1,3%).
 
Напомним, в январе-августе 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $17 280,7 млн, что в номинальном выражении больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

В Казахстане на год заморозили цены на отечественный сахар

13.10.2022, 16:01 22831
В Казахстане на год заморозили цены на отечественный сахар
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана заключило меморандум о стабилизации цен с четырьмя крупнейшими сахарными заводами республики. В ближайшие 12 месяцев установлена единая цена на сахар, сообщает пресс-служба Министерства торговли.
 
Как отметили в ведомстве, меморандум заключен с Аксуским, Меркенским, Коксуским и Таразским заводами.
 

Заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца и обеспечить постоянную переработку в течение года. При этом они возьмут обязательства по фиксированию на год отпускной цены, модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию отрасли", - рассказал председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили комплексный план по развитию сахарной отрасли.
 
Также импорт сахара могут освободить от НДС в Казахстане, а производство собственного сахара планируется увеличить.
 
Кроме того, было предложено ввести в Казахстане минимальные розничные цены на сахар.
 
Принятые меры направлены на то, чтобы снизить ажиотажный споос на сахар, который возник весной и летом этого года. Цены на продукт выросли, но даже с учетом роста стоимости сахара его почти невозможно было найти в магазинах.
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,5%

13.10.2022, 12:30 24911
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,5%
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-августе 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $17 280,7 млн, что в номинальном выражении больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

В январе-августе 2022 года экспорт товаров составил $5496,5 млн (больше на 8%), импорт - $11 784,2 млн (на 2,9% больше)", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

 
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,5%, далее следуют Кыргызстан - 4%, Беларусь - 3,4% и Армения - 0,1%.
 

Представительство Межгосударственного банка откроется в РК

12.10.2022, 17:25 29291
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов Республики Казахстан разработали проект соглашения между РК и Межгосударственным банком о представительстве межгосударственного банка в Казахстане.
 
Банк учреждает представительство в Республике Казахстан в представительских целях для содействия эффективному осуществлению деятельности банка в Республике Казахстан, сообщается в документе.
 

Деятельность банка на территории Республики Казахстан определяется действующими международными договорами, соглашением об учреждении, уставом банка, настоящим соглашением, а также соглашениями, заключенными с соответствующими властями, а в случае их отсутствия либо в части, не урегулированной указанными документами, законодательством Республики Казахстан", - отмечается в тексте документа.

 
Также по просьбе банка уполномоченные государственные органы оказывают ему содействие в получении помещений представительства за счет банка, необходимых для деятельности представительства, и оборудования, которое может потребоваться для создания и деятельности представительства, а также в поиске и/или предоставлении подходящего жилья для должностных лиц и сотрудников представительства.
 
Порядок и условия владения и пользования предоставленными представительству помещениями определяются отдельными договорами между соответствующими властями и банком.
 
Согласно тексту документа, представительство пользуется правами юридического лица на территории Республики Казахстан и правомочно:
 
  • осуществлять представительские функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключающие ведение банковской и (или) инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе любые операции с цифровыми валютами (криптовалютами).
  • арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться указанным имуществом;
  • выступать в судебных и арбитражных органах. На территории Республики Казахстан за банком, в том числе действующим через представительство, признаются те же процессуальные права для защиты своих интересов, которые закреплены законодательством Республики Казахстан за юридическими лицами;
  • совершать другие действия, направленные на достижение целей банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
Также подчеркивается, что банк освобождается от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на территории Республики Казахстан, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания и освобождение товаров от обложения импортными таможенными пошлинами.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

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