Казахстан готов наращивать взаимодействие с Вьетнамом - Смаилов

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан обсудили вопросы углубления экономического и социально-культурного сотрудничества, - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан обсудили вопросы углубления экономического и социально-культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сферах торговли, транзита и логистики, туризма, сельского хозяйства.

Премьер-министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Казахстан и Вьетнам наладили конструктивный диалог и достигли высокого уровня двустороннего взаимодействия.

По его словам, за последние 7 лет товарооборот между странами увеличился в 2 раза. Этому в том числе способствовало подписание в 2015 году Соглашения о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом.

При этом мы готовы уже сейчас нарастить казахстанский экспорт более чем на 500 млн долларов по 90 наименованиям товаров", - отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем Алихан Смаилов поднял вопрос предоставления казахстанским гражданам возможности безвизового въезда во Вьетнам, что окажет положительный эффект на развитие торговли и туризма между странами.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что значительный интерес для Казахстана представляет расширение сотрудничества в области сельского хозяйства, особенно в сфере рисоводства.

Научные исследования и современные вьетнамские технологии возделывания этой культуры могут быть полезны для нашей страны. Мы готовы приступить к практическому сотрудничеству с вьетнамскими коллегами в данном направлении", - добавил он.