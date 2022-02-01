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Казахстан лидирует по дешевизне бензина среди стран Европы

31.01.2022, 12:13 19396
Казахстан лидирует по дешевизне бензина среди стран Европы
МОСКВА. 31 ЯНВАРЯ - Казахстан занял первое место в рейтинге стран Европы по самому дешевому бензину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. Третье место у Беларуси - 61 российский рубль за литр", - пишет РИА "Новости".

 
Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах. Следом идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр топлива обойдется дороже 150 рублей.
 
Самое дешевое дизельное топливо продается в России - 54,4 рубля за литр. 
 

Низкие цены на него также в Казахстане, Беларуси и на Украине - менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции - 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Нидерландах", - говорится в обзоре.

 
Также отмечается, что абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран увеличение превысило 25%. Медленнее всего цены поднимались в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Беларуси (+16,7%).
 

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В Казахстане снизят тарифы на услуги предоставления подъездных путей

31.01.2022, 20:32 4936
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ -21 января президентом Касым-Жомартом Токаевым были даны поручения по наведению порядка на подъездных путях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил провести проверки деятельности субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги в сфере подъездных путей, проанализировать ценообразование стоимости услуг и принять меры по снижению тарифов, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Так, с 1 февраля в среднем на 80% снижены тарифы 21 субъекта, осуществляющего услуги предоставления подъездных путей в ряде регионах страны (Нур-Султан, Алматы, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская и Северо-Казахстанские области).
 
Также, снижены тарифы на 93% (с 1741,53 тенге/вагон км до 118,07 тенге/вагон км) ТОО "ARMAN KALA LTD", предоставляющего услуги подъездных путей в Павлодарской области.
 
Эта мера положительно скажется на стоимости энергетического угля ТОО "Богатырь комир", являющегося основным поставщиком топлива для энергопроизводящих организаций Казахстана.
 
Кроме того, в целях объективного ценообразования на 92% снижены тарифы АО "Центр транспортного сервиса" (с 2117,98 тенге/вагон км до 164,29 тенге/вагон км), крупнейшего балансодержателя подъездных путей, расположенных на ключевых железнодорожных объектах страны. Тарифы вводятся в действие с 1 марта.
 
Принятые меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечные стоимости товаров, в том числе продуктов питания.
 
Работа правительства в этом направлении будет продолжена.
 

Золотовалютные резервы РК снизились в 2021 году

31.01.2022, 16:19 12441
Золотовалютные резервы РК снизились в 2021 году
Фото: facebook/НБК
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,3 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец декабря 2021 года составили 89,7 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Валовые международные резервы Национального банка за декабрь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,1% и составили 34,4 млрд долларов США (с начала года снижение на 3,5%).
 

Снижение золотовалютных резервов произошло за счет валютной части активов из-за выплаты государственного долга, операций по счетам правительства и корреспондентским счетам клиентов Национального банка, а также валютных интервенций", - сообщили в Нацбанке.

 
Денежная база в декабре 2021 года расширилась на 4,6% и составила 10 957,7 млрд тенге (с начала года расширение на 12,1%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 12,9% до 6 945,4 млрд тенге (с начала года расширение на 36,5%).
 
Денежная масса за декабрь 2021 года выросла на 4,9% и составила 30 099,3 млрд тенге (с начала года рост на 20,8%), наличные деньги в обращении увеличились на 3,2% до 2997,7 млрд тенге (с начала года рост на 6,0%).
 
Напомним, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в декабре 2021 года инфляция составила 0,6% (в декабре 2020 года - 0,9%).
 
Годовая инфляция сложилась на уровне 8,4% (в декабре 2020 года - 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,9%, на непродовольственные товары - на 8,5%, на платные услуги - на 6,5%.
 
В декабре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 10,3%.
 

Два заместителя главы КазТрансОйл оставили свои посты

31.01.2022, 13:10 18446
Два заместителя главы КазТрансОйл оставили свои посты
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Два заместителя генерального директора АО "КазТрансОйл" покинули свои посты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Изменен состав правления АО "КазТрансОйл", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

 
Согласно информации, решением совета директоров от 28 января 2022 года из состава правления исключены Чингиз Сейсекенов – заместитель генерального директора и Данияр Мухамед-Рахим – заместитель генерального директора.
 

С учетом внесенных изменений правление АО "КазТрансОйл" состоит из шести человек: Арынов С.А., Мендыбаев Е., Танатаров А.Б., Махин Ж.Т., Адилова Ш.Б., Исаков Ж.А.", - сказано в сообщении.

 

Новые залежи нефти обнаружены на месторождении Узень в Мангистау

31.01.2022, 11:06 20871
Новые залежи нефти обнаружены на месторождении Узень в Мангистау
Фото: kmg.kz
АКТАУ. 31 ЯНВАРЯ - На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. Об этом сообщает пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн. Прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели АО "НК "КазМунайГаз", - говорится в сообщении компании.

 
В КМГ рассказали, что в 2017 году команда геологов компании, а также АО "Озенмунайгаз", ТОО "КМГ Инжиниринг" и филиала "КМГ Инжиниринг в Актау" инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень.
 

В рамках этой программы в течение 2017-2021 годов проведена высокоразрешающая сейсморазведочная съемка 3D (368 квадратных километров), переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7500), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D-модель. По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти", - рассказали в пресс-службе.

 
Согласно информации, в итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов.
 

Уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс Государственной комиссией по запасам Республики Казахстан. В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу", - сказано в сообщении.

 
АО "Озенмунайгаз" - 100-процентная дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз". В 2020 году предприятие занимало 6% в структуре добычи нефти и газоконденсата в Казахстане. Предприятие занимается добычей нефти и газоконденсата на месторождениях Узень и Карамандыбас в Мангистауской области.
 
Месторождение Узень – одно из крупнейших, с уникальными начальными геологическими запасами не только в Казахстане, но и в мире. Это многопластовое месторождение со сложным строением, залежи нефти и газа сосредоточены в терригенном разрезе юрско-меловых отложений.
 

Сколько иностранцев можно привлечь на руководящие должности в казахстанские компании

31.01.2022, 10:12 22126
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения дали уточнения по категориям иностранной рабочей силы, которую можно привлечь для работы в Казахстан согласно установленной квоте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2022 году распределена на четыре категории следующим образом: 1243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6499 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 13 887 и 3421 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 3302 человек.
 
Ранее сообщалось, что в 2022 году общая квота установлена в размере 0,31% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 28,3 тыс. единиц.
 
В МТСЗН также напомнили, что 2021 году местными исполнительными органами было выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения ИРС в размере 18,2 тыс. единиц, что составило 64% от установленной квоты (29,3 тыс.). 
 

По состоянию на 1 января 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранных гражданина", - говорится в информации ведомства.


Напомним, президент РК Токаев призвал бизнес задействовать отечественные кадры, а не увлекаться привлечением иностранцев.   
 

В Казахстане введут квотирование картофеля и отменят запрет на экспорт моркови

29.01.2022, 19:07 39871
В Казахстане введут квотирование картофеля и отменят запрет на экспорт моркови
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Вчера на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о введении квотирования товарного и семенного картофеля с февраля по апрель (включительно) 2022 года и отмене запрета на экспорт моркови, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
 
В ведомстве также прокомментировали информацию о задержании 40 вагонов картофеля на таможенном посту "Станция Сарыагаш".
 

При проверке фитосанитарных сертификатов на указанные партии товаров государственными инспекторами Комитета государственной инспекции в АПК выяснилось, что они выданы до введения запрета, в этой связи со стороны Министерства сельского хозяйства РК каких-либо препятствий на вывоз указанных товаров не было. Действия Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК не являлись причиной задержки и не препятствовали вывозу. По мнению Минсельхоза, данные товары должны были быть выпущены с территории РК, в виду соответствия нормам законодательства", - сообщили в ведомстве. 

 
По информации Комитета государственных доходов Минфина РК, вагоны с картофельной продукцией уже убыли с территории Республики Казахстан в Республику Узбекистан.
 
Напомним, что в целях стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 25 ноября 2021 года принят совместный приказ Министров сельского хозяйства и финансов РК, предусматривающий введение сроком на три месяца запрета на вывоз картофеля и моркови с территории Республики Казахстан.
 

Премьер подверг критике работу МСХ и акиматов ряда регионов из-за роста цен на продукты

29.01.2022, 17:44 41231
Премьер подверг критике работу МСХ и акиматов ряда регионов из-за роста цен на продукты
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе правительства, на котором были рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости, сообщила пресс-служба правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отмечается, что больше всего цены на социально значимые продукты питания выросли в столице на 1,5%, Акмолинской области - 1,4%, Актюбинской области - 1,1% и Жамбылской области - 1%. 
 
Глава правительства подверг критике работу акиматов указанных регионов, а также Министерства сельского хозяйства по обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам. 
 

Акимы и Министерство сельского хозяйства не сформировали минимальный объем стабфондов, не выделили достаточных средств по "оборотной схеме", слабо проводите контроль над торговыми надбавками. Фактически, работа по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары пущена на самотек. Ваша задача - обеспечить наше население товарами первой необходимости по доступным ценам", - подчеркнул Смаилов. 

 
Премьер-министр поручил центральным государственным органам и акиматам усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания, обеспечить необходимые обьемы в стабфондах и обеспечить выделение дополнительного финансирования на "оборотную схему".
 

Усиляйте работу региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования и отслеживайте соблюдение объектами розничной торговли допустимого размера торговой надбавки", - сказал Смаилов. 

 
В целях снижения уровня молодежной безработицы глава правительства поручил Министерству труда совместно с министерствами национальной экономики и финансов увеличить продолжительность участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место". 
 
Размер оплаты труда по указанным проектам планируется повысить с 20-25 МРП до 30 МРП. Сроки "Молодежной практики" будут увеличены с 6 до 12 месяцев, "Первого рабочего места" - с 12 до 18 месяцев. 
 

Вопросы обучения, профориентации и трудоустройства молодежи требуют повышенного внимания. Соответствующие пункты будут включены в Программу действий правительства на 2022 год", - подчеркнул Смаилов.

 

В Казахстане появится новая программа льготного автокредитования

29.01.2022, 13:35 42686
В Казахстане появится новая программа льготного автокредитования
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В целях обеспечения доступности для населения автомобилей отечественного производства Министерством прорабатывается вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, по данным МИИР, будет разработана новая программа льготного автокредитования населения. В данный момент рассматривается несколько вариантов перезапуска программы. 
 

Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей. Также рассматривается вариант с включением подпрограммы "Первый семейный автомобиль", - пояснили в министерстве.

 
Напомним, программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на "револьверном" кредитовании. Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге. С момента реализации программы выдано 30 525 займов на 159 млрд тенге с учетом револьверно-возвратных средств. Порядка 80 тысяч человек уже приобрели автомобили отечественного производства.
 
Условия программы льготного автокредитования:
 
  • стоимость 1 единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 млн тенге;
  • срок кредитования – не более 7 лет;
  • номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4% годовых;
  • при погашении конечным заемщиком займа перед БВУ допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счет возвращенных средств.
 
На сегодняшний день для приобретения по программе доступны следующие автомобили отечественной сборки: Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet, и LADA. 

 

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