Казахстан лидирует по дешевизне бензина среди стран Европы

Наиболее низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате граждан из всех 32 стран Европы, по которым рассчитан рейтинг, в Казахстане. В пересчете на рубли литр бензина АИ-95 здесь стоит лишь 35,7 рубля. Третье место у Беларуси - 61 российский рубль за литр", - пишет РИА "Новости".
Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах. Следом идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. В этих странах литр топлива обойдется дороже 150 рублей.
Самое дешевое дизельное топливо продается в России - 54,4 рубля за литр.
Низкие цены на него также в Казахстане, Беларуси и на Украине - менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо стоит в Швеции - 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Нидерландах", - говорится в обзоре.
Также отмечается, что абсолютно во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно они повысились в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран увеличение превысило 25%. Медленнее всего цены поднимались в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Беларуси (+16,7%).