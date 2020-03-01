Нур-Султан. 29 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан обратился в ЕЭК и ВТО в связи с применением Кыргызстаном минимального уровня контрольных цен в отношении товаров из государств-членов ЕАЭС и анонсировал адекватные меры в отношении товаров из КР, сообщили в пресс-службе Министерства торговли РК, передает корреспондент агентства.

По сути, кыргызские власти устанавливают дополнительные платежи. Так, если казахстанский производитель везёт в Бишкек муку по средней цене 17 сомов за килограмм, при этом налоговые службы КР взимают НДС, принимая в расчёт минимальный уровень контрольных цен в размере 22 сома за килограмм. Такая же ситуация по другим товарам, например, цена за яйцо в весенне-летний период составляет 2 сома, при этом минимальный уровень цен - 4,9 сома. Порядок определения минимальных цен является непрозрачным", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, установленные постановлением кыргызского правительства минимальные цены не обоснованы. В основном их применяют на муку, сахар, рис, яйцо, пиво, а также на цемент и уголь.

Все указанные товары традиционно составляют основу казахстанского экспорта в Кыргызстан. Уплата увеличенной суммы НДС вследствие применения минимальных уровней контрольных цен негативно отражается на ценовой конкурентоспособности казахстанских товаров на рынке Кыргызстана".

Обращение планируют рассмотреть в марте - апреле, отметили в Министерстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства