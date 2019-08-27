Казахстан одобрил введение в ЕАЭС защитной меры на горячекатаный прокат

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Казахстан одобрил введение защитной квоты в рамках ЕАЭС в отношении импорта горячекатаного проката с целью защиты производителей металлопроката от негативных последствий ограничительных мер, вводимых рядом третьих стран, передает Kazakhstan Today.

На фоне торговых мер США, ЕС специальная квота позволит защитить рынок Казахстана и сохранить присутствие казахстанского товара на рынке ЕАЭС. Объемы квоты составляют 12 029 тонн для Республики Казахстан, за ввоз сверх установленных объемов взимается пошлина в размере 20%. Действие квоты начнется с 1 декабря 2019 года", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

В ведомстве отметили. Что квота и пошлины не распространяются на горячекатаный прокат, происходящий из развивающихся и наименее развитых стран (за исключением Кореи), а также на государств-участников СНГ, являющихся сторонами Договора о зоне свободной торговли (за исключением Украины). В рамках квоты планируется ввозить те виды стального проката, производство которых не осуществляется в Казахстане.

Горячекатаный прокат применяется в производстве металлоконструкций, изделий из металла, строительных материалов. В Казахстане производителем горячекатаного проката является АО "АрселорМиттал Темиртау", поддержавший введение меры.

Также в пресс-службе проинформировали, что Казахстаном приостановлена действующая антидемпинговая пошлина в отношении импорта в ЕАЭС стальных колес для железнодорожных вагонов. Ранее решением коллегии ЕЭК была введена антидемпинговая пошлина в размере 34,22%.

Приостановление действия меры позволит полностью удовлетворить спрос казахстанских железнодорожных перевозчиков. Цельнокатаные колеса предназначены для изготовления и ремонта колесных пар тележек грузовых и пассажирских вагонов локомотивной тяги, пассажирских, грузовых и маневровых локомотивов, моторных и не моторных колесных пар вагонов электро- и дизель-поездов, специального железнодорожного подвижного состава", - пояснили в Минторговли и интеграции.

Как уточнили в ведомстве, приостановление антидемпинговой меры инициировано потребителем цельнокатаных колес АО "НК "КТЖ" и другими железнодорожными перевозчиками, ввиду острого дефицита колес для вагонов и необоснованного завышения цены на указанный товар. Создавшийся дефицит цельнокатаных колес и их значительное удорожание могли привести к повышению стоимости новых вагонов (грузовых, пассажирских и других) и удорожанию ремонта существующих вагонов.

В Казахстане единственным производителем цельнокатаных колес является ТОО "Проммашкомплект", мощности которого в настоящее время не способны удовлетворить внутренний спрос.

После введения дополнительных мощностей производства и прохождения процедур сертификации действие меры может быть продолжено, заключили в ведомстве.

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