Казахстан планирует на 20% сократить импорт обрабатывающей промышленности к 2025 году

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - К 2025 году в Казахстане планируется сократить импорт обрабатывающей промышленности на 20%, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана создана Рабочая группа по увеличению доли местного содержания в государственных закупках и закупках квазигосударственного сектора.

Эксперты проводят ежемесячный анализ отчетов по закупкам, представленным местными исполнительными органами и АО "Самрук-Казына". Ведется анализ легкой, химической и пищевой промышленности, машиностроения, производства строительных материалов и мебели.

В целях увеличения доли местного содержания в указанных отраслях подготовлен пул приоритетных инвестиционных проектов на 2020-2025 годы. В этой связи, за счет реализации 73 проектов к 2025 году планируется сократить импорт обрабатывающей промышленности на 20% (на $6 млрд)", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

По информации ведомства, за первое полугодие 2020 года общий объем закупа товаров, работ и услуг всех субъектов мониторинга (государственные органы, национальные компании и холдинги, недропользователи) составил 8,6 трлн тенге. При этом местное содержание составило 4,3 трлн тенге (49,9 %).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства