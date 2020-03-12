Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Казахстан сократил поставки нефти и газа в Китай, сообщил журналистам министр энергетики Нурлан Ногаев в мажилисе, передает Kazakhstan Today.

В середине января у нас был инцидент на месторождениях, принадлежащих "Актобе Мунайгаз". Там обнаружились хлорорганические вещества. Этот вопрос был урегулирован, но, к сожалению, на сегодняшний день в нефти "Актобе Мунайгаз" эти вещества до сих пор обнаруживаются. Ограничение по добыче ввели по технологическим причинам по инициативе китайской стороны. Как скоро мы ликвидируем все эти недостатки, так и начнем поставку на Китай", - сказал он.

Глава Минэнерго добавил, что на сегодняшний день Казахстан сократил на 20-25% поставку газа и нефти в Китай. При этом, по его словам, уровень транспортировки газа остался на уровне прошлого года, пишет Kazpravda.kz.

Но даже при этом сокращении у нас уровень транспортировки почти на том же уровне, который был в прошлом году", - добавил министр.

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