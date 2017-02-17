Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - Американский исследовательский центр "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) обновил данные международного рейтинга экономической свободы. По его итогам Казахстан улучшил свое положение сразу на несколько пунктов, заняв 42 место в рейтинге, обогнав Россию и Беларусь.

Казахстан набрал в сумме 69 баллов из 100 (максимальный рейтинг экономической свободы страны) возможных. В сравнении с прошлым годом показатель экономической свободы улучшился сразу на 5,4 пункта. Сегодня Казахстан делит свое 42-е место в рейтинге с Ямайкой и Перу, передает Kazakhstan Today.

Год назад в рейтинге Казахстан занимал 69 позицию. Сегодня Казахстану удалось обойти такие страны как Польша, Румыния, Бельгия и Турция, пишет сайт премьер-министра РК.

Отмечается, что составители рейтинга оценивают экономики стран на основе десяти критериев, среди них - гарантия прав собственности, защита от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли, гибкость рынка труда. Аналитики дали положительную оценку практически по всем пунктам рейтинга, за исключением гибкости рынка труда и финансовой независимости.

Эксперты объясняют рост тем, что Казахстан получил значительную выгоду от политики открытости и гибкости экономики в течение последних десяти лет. При том, что государство продолжает сохранять свою долю в ключевых промышленных предприятиях, особенно в энергетическом секторе. В качестве примера благоприятных реформ называется приватизация банка, внедрение конкурентоспособных налоговых ставок, а также модернизация торгового режима.

Кроме того, аналитики заявляют, что Казахстан предпринял ряд мер и для дальнейшего роста экономической свободы.

"Несмотря на меры по расширению неэнергетического сектора, общая нормативная база должна быть более обтекаемой в целях повышения конкурентоспособности", - сделали вывод в Heritage Foundation.

Также сообщается, что Россия тоже значительно улучшила свой показатель, поднявшись сразу на 39 позиций и заняв 114-е место. Исследования фонда показали, что российской экономике мешает рост инфляционного давления, а также широкое распространение коррупции и недостаточная защита прав собственности.

Беларусь заняла 104-е место. Эксперты сошлись на том, что страна добилась незначительных успехов в дерегуляции, но более либеральная экономическая политика в течение финансового года не была приоритетом. При этом вмешательство государства в бизнес и контроль тормозят экономику.

Американский исследовательский центр "Фонд наследия" (The Heritage Foundation) - стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики. Основан в 1973 году. Институтом декларируется идея построить статистическую модель общества и обеспечить доступ к ней широкой общественности. Фонд издает ряд аналитических исследований, из самых известных - ежегодный "Индекс экономической свободы", "Политические эксперты 2000", "Мандат на лидерство".

Просмотров: 2776