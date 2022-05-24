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Казахстан заинтересован наращивать транспортировки грузов через Иран по направлению "север - юг"

23.05.2022, 16:42 11901
Казахстан заинтересован наращивать транспортировки грузов через Иран по направлению "север - юг"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Заместитель премьер-министра РК - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов посетил с рабочей поездкой Тегеран. Казахстанская делегация провела переговоры с руководством Исламской Республики Иран по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества и активизации транзитного потенциала между двумя странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе переговоров с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в наращивании транспортировки грузов через территорию Ирана по направлению "север - юг" с последующим выходом на страны Персидского залива, Африки, Южной Азии и других регионов, в том числе с использованием мультимодальных грузоперевозок", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК. 

 
Говоря о важности расширения казахстанско-иранского транспортного сотрудничества, иранская сторона отметила плодотворный характер состоявшихся переговоров по развитию транспортно-логистического сотрудничества. При этом первый вице-президент М. Мохбер отметил, что достижение этих целей может сделать Иран и Казахстан важными региональными хабами.
 
Обе стороны подчеркнули, что в последние годы отмечается хорошая динамика наращивания товарооборота. В то же время потенциал даже при существующих международных ограничениях в торговле с Ираном остается значительным. Например, в пищевой промышленности Казахстан готов нарастить экспорт зерновых, кондитерских и мучных изделий, мяса и мясной продукции, а также других продуктов животного происхождения. При этом в республике имеется спрос на иранскую плодоовощную продукцию.
 
Также стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области промышленной кооперации. Было отмечено, что имеются большие возможности для реализации совместных проектов в сфере переработки сельхозпродукции, например проекты по переработке сельскохозяйственного сырья.
 
С участием иранских инвесторов на территории Казахстана успешно реализованы проекты по строительству мясокомбината, строительству заводов по переработке масличных культур и по сборке зерноуборочных комбайнов и др.
 
Иранская сторона отметила, что обмен торговыми миссиями, выставками продукции и достижений будет являться стимулом для расширения сотрудничества между частным сектором и предпринимателями двух стран.
 

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Баррель нефти торгуется с повышением третий день подряд

23.05.2022, 21:29 7441
Баррель нефти торгуется с повышением третий день подряд
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 23 МАЯ - 23 мая нефть торгуется с повышением третий день подряд, целясь на новые локальные максимумы после очередного отскока от 20-дневной скользящей средней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нефть марки Brent тестирует зоны 114 долларов за баррель, хотя пока и не решается на более уверенный прорыв к двухмесячным максимумам за пределами уровня 115 долларов, отмеченным на прошлой неделе. Покупкам нефтяных фьючерсов способствует сочетание ряда факторов в начале новой торговой недели", - заявил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

 
По его словам, покупкам способствует, во-первых, продолжающий расти спрос на риск.
 

А вместе с ним развивают отступление долларовые "быки". После неоднозначной сессии в Азии Европа открылась в приличном плюсе, а американские фьючерсы уже прибавляют более 1%", - отметил Михаил Коган.

 
Кроме того, Байден призвал ОПЕК нарастить добычу, но участники рынка не видят рисков с этого фронта, поскольку на данном этапе экспортеры альянса не располагают ни желанием, ни возможностями для более активного увеличения добычи.
 

В-третьих, американский лидер намекнул на возможное снижение торговых тарифов для Китая, что позитивно отразилось и на общих настроениях инвесторов", - добавил эксперт.

 
Он подчеркнул, что в целом потенциал роста на рынке нефти сейчас сохраняется, но риски по-прежнему присутствуют, особенно в свете возобновления корреляции с финансовыми площадками и отношением к риску в целом.
 
Инвесторы скупают подешевевшие акции, но, учитывая нестабильную геополитическую и экономическую обстановку, давление может вернуться в любой момент.
 

Если Brent не удастся закрепиться за пределами уровня 115 долларов за баррель в ближайшее время, нельзя исключать угрозу отката цен с возвращением под отметку 110 долларов, где в центре внимания остается 20-дневная скользящая средняя на уровне 108,85", - полагает эксперт.

 

В Казатомпроме опровергли информацию о приватизации некоторых активов

23.05.2022, 18:34 9701
В Казатомпроме опровергли информацию о приватизации некоторых активов
Фото: Казатомпром
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - АО "НАК "Казатомпром" опровергает информацию о приватизации некоторых своих активов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" в ответ на проект постановления правительства РК, размещенного для публичного обсуждения на портале электронного правительства, а также на недавние сообщения в СМИ о встречах между казахстанскими и российскими официальными лицами сообщает следующее:
 
20 мая 2022 года опубликован проект обновленного списка компаний, подлежащих приватизации в соответствии с планом приватизации правительства РК, в который вошли дочерние предприятия Казатомпрома: геологоразведочное предприятие АО "Волковгеология", дочернее предприятие, оказывающее охранные услуги, ТОО "Qorgan Security" и уранодобывающая компания ТОО "СП Буденовское". 
 

Опубликованная информация не соответствует действительности, а также установленным процессам раскрытия информации и корпоративного управления. Руководство компании и совет директоров Казатомпрома инициировали обсуждение с соответствующими государственными органами РК списка компаний, подлежащих приватизации с целью его корректировки, а также доведения до сведения государственных органов серьезной озабоченности компании в отношении недопустимого вмешательства в деятельность Казатомпрома, являющегося публичной компанией. Необходимо отметить, что в соответствии с текущим законодательством доля Казатомпрома в добычном предприятии ТОО "СП Буденовское" не может быть менее 50% (на данный момент - 51%)", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

 
Кроме того, в сообщениях СМИ о встрече казахстанской стороны с представителями российской государственной корпорации Росатом упоминалось, что стороны обменялись мнениями по вопросам энергетической безопасности и сотрудничества и Росатом выразил заинтересованность в дальнейших инвестициях в уранодобывающую промышленность Казахстана. 
 

Казатомпром обращает внимание, что любые вопросы, затрагивающие изменения текущей структуры активов компании, будут рассматриваться с учетом действующего законодательства РК, существующих практик корпоративного управления, стратегических задач компании, а также текущих геополитических рисков и санкционных ограничений. Совет директоров компании продолжит обеспечивать защиту интересов миноритарных акционеров в условиях текущей геополитической неопределенности с целью эффективного управления рисками и создания долгосрочной ценности для всех стейкхолдеров", - добавили в компании.

 

В Акмолинской области объем производства колбасных изделий вырос на 31%

23.05.2022, 18:31 10181
В Акмолинской области объем производства колбасных изделий вырос на 31%
КОКШЕТАУ. 23 МАЯ - В Акмолинской области за период с января по апрель 2022 года объем производства колбасных изделий вырос на 31% и составил 1,2 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В натуральном выражении произведено 25,9 тысячи тонн мяса, снижение на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объем производства колбасных изделий составил 1,2 тысячи тонн, рост на 31,0%", - сообщается в документе, размещенном на сайте акимата Акмолинской области. 

 
Отмечается, что загруженность мясоперерабатывающих предприятий в среднем составила 83,1% (в 2021 году - 83,3%). 
 
Кроме того, сообщается, что объем производства обработанного молока составил 27,1 тысячи тонн, снижение на 17,2% к аналогичному уровню 2021 года, сливочного масла произведено 449 тонн, рост на 14,5%, сыра и творога - 263 тонны, снижение на 39,4%, кисломолочной продукции 2,3 тысячи тонн, рост на 2,3%. 
 
Подчеркивается, что загруженность молокоперерабатывающих предприятий составила 59,3% (в 2021 году - 71,6%). 
 
Также произведено растительного масла 4,8 тысячи тонн, снижение на 42,9 % к аналогичному периоду 2021 года. 
 
Загрузка мощностей предприятий переработки масличных культур в среднем составила 29,3% (в 2021 году - 51,2%). 
 

Произведено муки мелкого помола 77,9 тысячи тонн, рост на 63,0% к аналогичному периоду 2021 года. Загруженность предприятий по производству муки составила 29,4% (в 2021 году - 18,0%)", - отмечается в документе. 

 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области на складах социально-предпринимательской корпорации Kokske в настоящее время находится 78 тонн сахара.
 

Льготное автокредитование: специалисты прогнозируют рост объемов производства на 20%

23.05.2022, 14:26 14016
Льготное автокредитование: специалисты прогнозируют рост объемов производства на 20%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - В Казахстане в связи с запуском программы льготного автокредитования прогнозируется рост отечественного производства автомобилей на 20%, сообщил на брифинге в СЦК представитель Ассоциации казахстанского автобизнеса Кайрат Еламанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Производители были подготовлены к старту этой программы. Удалось собрать достаточно. В этом году прогнозируется рост объемов производства примерно на 20% и в июне ожидается поставка до 9 тысяч автомобилей в дилерские центры. Прогнозируется, что по наличию автомобилей проблем не будет: все будет поставлено в срок, который озвучен клиенту", - заверил спикер.

 
Отвечая на вопрос, хватит ли автомобилей на всех желающих, спикер заявил, что говорить о дефиците автомобилей не приходится.
 

По программе на первом этапе могут пройти не менее 10 тысяч автомобилей, но все будет зависеть от среднего чека. Если средний чек будет ниже 10 млн тенге, например как в прошлом году, то порядка 15 тысяч автомобилей могут пройти по программе. В 2020 году было произведено порядка 93 тысячи автомобилей казахстанскими заводами. Если брать по году, то это порядка 15% от тех автомобилей, которые могут пройти по программе льготного автокредитования", - подчеркнул Еламанов.


По словам спикеров, наибольшим спросом пользуются Chevrolet, на втором месте - Hyundai, далее JAC, KIA, "Лада". Автозаводы работают по своим планам, но в дилерские центры происходят еженедельные поставки.
 

Льготное автокредитование: одобрено заявок на 35,7 млрд тенге

23.05.2022, 12:00 16096
Льготное автокредитование: одобрено заявок на 35,7 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - С начала действия программы льготного автокредитования в Казахстане было одобрено более 4,8 тысячи заявок на сумму 35,7 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила на брифинге в СЦК заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева, с начала запуска программы льготного автокредитования было принято 14 507 заявок, из них одобрение получили 4834 заявки физлиц на сумму 35,7 млрд тенге. Приобретено 34 машины.
 
Ибрашева проинформировала, что на основании обращений граждан было отменено требование наличия VIN-кода. Кроме того, банкам были направлены условия страхования на ежегодной основе. 

Старт программы льготного кредитования вызвал ажиотаж в автосалонах РК.

 

Казахстан запускает прямые авиарейсы в Грецию

23.05.2022, 11:33 16791
Казахстан запускает прямые авиарейсы в Грецию
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - С 1 июня 2022 года авиакомпания "Эйр Астана" запускает рейсы в греческий Ираклион из Нур-Султана и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам проведенной работы между Комитетом гражданской авиации МИИР РК и авиационными властями Греческой Республики с 1 июня 2022 года авиакомпания АО "Эйр Астана" планирует начать выполнение рейсов по маршрутам Нур-Султан - Ираклион - Нур-Султан (понедельник, среда, пятница) и Алматы - Ираклион - Алматы (вторник, четверг, суббота) с частотой 3 рейса в неделю по каждому направлению. 
 
Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-321NEO со строгим соблюдением санитарноэпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании. 
 

Открытие новых авиамаршрутов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран", - отметили в пресс-службе КГА РК.


Напомним, с начала июля увеличится количество авиарейсов между Казахстаном и Германией.
 

Казахстан занял первое место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения

23.05.2022, 09:52 17876
Казахстан занял первое место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения
МОСКВА. 23 МАЯ - Казахстан занял первое место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, на второй строчке расположилась Россия, а на третьей - Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.
 
Аналитики отмечают, что приведенные ими объем доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей, наличия газовых плит и прочего.
 
Самый дешевый газ в Казахстане
 
В Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля.
 
В пятерку по дешевизне газа также вошли Турция и Венгрия.
 
Скандинавия в лидерах по дороговизне
 
Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании.
 
В Швеции в пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива обойдется в 137 рублей. В Дании, Нидерландах и Испании кубометр газа стоит более 80 рублей.
 
Рост по всей Европе
 
Стоимость голубого топлива в 2021 году выросла почти во всей Европе - в 26 странах, причем больше всего - в Болгарии, Греции и Молдавии, отмечают аналитики.
 

Наиболее значительно цены выросли в Болгарии (более чем в два раза), Греции (+95,9%) и в Молдавии (+84,7%)", - говорится в исследовании.

 
Цены выросли более чем на 35% в 11 государствах. В России голубое топливо подорожало на 2,6%, что ниже инфляции.
 
Стоимость голубого топлива снизилась в шести странах, из них наиболее существенно - в Словакии (-11,8%), Чехии (-5%) и Белоруссии (-2%).
 
Цены на газ останутся высокими
 
Цены на газ в Европе до конца 2022 года будут оставаться выше среднего многолетнего уровня, ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), прогнозируют авторы исследования.
 

В 2022 году ситуация на европейском газовом рынке будет по-прежнему напряженной, так как запасы в хранилищах к моменту окончания отопительного сезона оказались на рекордно минимальном уровне. В связи с этим ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в ПХГ. При этом цены до конца года, скорее всего, будут значительно выше среднемноголетнего уровня", - говорится в рейтинге.

 
Следовательно, доступность газа для европейских граждан как минимум не повысится. При этом в России, где цена на газ регулируется правительством, ее рост будет небольшим. Принимая во внимание динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для россиян не снизится, уточняется в исследовании.
 
Беспрецедентный рост
 
Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привел к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке - голландской TTF за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2 тысячи долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.
 
Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2, что заставило потребителей замещать угольную генерацию газовой.
 

Минэкологии изменило решение по ставкам утильсбора

21.05.2022, 16:50 26911
Минэкологии изменило решение по ставкам утильсбора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - С 23 мая утильсбор за все автомобили будут взимать по сниженным ставкам. Решение принято Министерством экологии и природных ресурсов с целью пойти навстречу автомобилистам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, новые ставки утильсбора за транспортные средства начали действовать с 16 мая. 
 

В ожидании более низких платежей, стартующих с этой даты, в страну ввезли тысячи машин. Но в "Жасыл Даму" объявили, что за автомобили, прибывшие в РК до 16 мая 2022 года, платить придется по старым тарифам", - сообщает сайт Kolesa.kz

 
Из-за нестыковок в новых правилах блог министра экологии завалили жалобами. 
 

К борьбу за низкий утильсбор для ранее ввезенных авто подключились активисты. И вот сегодня Минэкологии сообщило нам, что вопрос наконец-то решен", - пишет сайт. 

 
В отношении действия новых ставок утилизационного платежа проведены консультации с АО "Жасыл Даму". Согласно приказу исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 года ставки утилизационной платы снижены на 50%, данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года.
 

В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года АО "Жасыл даму" будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы согласно действующему законодательству Республики Казахстан", - заявили в министерстве. 

 
Новые требования по уплате утильсбора начнут действовать с 23 мая.
 

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