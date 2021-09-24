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Казахстанские аграрии смогут получать кредиты по принципу "одного окна"

23.09.2021, 17:15 6805
НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (ФФПСХ) присоединен к аграрной кредитной корпорации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В АКК будут переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, страхованию в растениеводстве и функции агента по "Сельской ипотеке" в рамках проекта "С дипломом в село", в Фонд "Даму" - функции ФФПСХ по гарантированию кредитов. Реорганизация позволит сельхозтоваропроизводителям получать кредиты по принципу "одного окна" на базе широкой филиальной сети АКК. При этом будут сохранены действующие условия финансирования субъектов АПК", - сообщается на сайте премьер-министра.

 
Решение было принято сегодня, на заседании совета директоров холдинга "Байтерек" под председательством премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Участники заседания также утвердили отчет по рискам за II квартал текущего года, а также изменения и дополнения в положения о правлении, совете директоров, корпоративном секретаре и службе корпоративного секретаря холдинга.
 

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