Казахстанские аграрии смогут получать кредиты по принципу "одного окна"

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства (ФФПСХ) присоединен к аграрной кредитной корпорации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В АКК будут переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, страхованию в растениеводстве и функции агента по "Сельской ипотеке" в рамках проекта "С дипломом в село", в Фонд "Даму" - функции ФФПСХ по гарантированию кредитов. Реорганизация позволит сельхозтоваропроизводителям получать кредиты по принципу "одного окна" на базе широкой филиальной сети АКК. При этом будут сохранены действующие условия финансирования субъектов АПК", - сообщается на сайте премьер-министра.

Решение было принято сегодня, на заседании совета директоров холдинга "Байтерек" под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

Участники заседания также утвердили отчет по рискам за II квартал текущего года, а также изменения и дополнения в положения о правлении, совете директоров, корпоративном секретаре и службе корпоративного секретаря холдинга.

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