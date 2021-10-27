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Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 100684
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

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Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 71092
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались на цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках, просили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не -соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 81946
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Объем производства стройматериалов в Казахстане вырос на 38,7% за девять месяцев

26.10.2021, 15:05 55486
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Объем производства строительных материалов Казахстане за январь - сентябрь 2021 года составил 641,7 млрд тенге, что в номинальном выражении на 38,7% выше аналогичного периода 2020 года (462,6 млрд тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточняет пресс-служба АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, за девять месяцев 2021 года отрасль производства строительных материалов обеспечила 2,5% объема производства промышленности и 5,4% объема производства обрабатывающей промышленности.
 
Индекс физического объема продукции в январе - сентябре 2021 года составил 110,1%. Рост в натуральном выражении наблюдается по следующим товарам: изделия огнеупорные (+70%); кирпичи керамические неогнеупорные (+56%); портландцемент (+18,3%); шлаковата, вата минеральная силикатная и ваты минеральные аналогичные (+48%); растворы строительные (+38,7%), гипс (+66,4%); камень, обработанный для памятников, отделки и строительства (+55,7%) и т.д.
 
Снижение объемов выпуска товаров в натуральном выражении показали: кирпичи керамические облицовочные (-8,5%), плиты, плитки и изделия аналогичные из цемента и бетона или камня искусственного (-8,9%), конструкции строительные сборные из бетона (-10,6%), бетон товарный (-10,4%).
 
Экспорт продукции строительных материалов за январь - август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 5,7% и составил $143,0 млн. В натуральном выражении объем экспорта снизился на 6,9% составив 1414,4 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года был на уровне 1519,8 тыс. тонн. Основные топ-страны экспорта: Узбекистан, Россия и Кыргызстан.
 
Импорт строительных материалов на отечественный рынок за январь - август 2021 года составил $873,3 млн, показав рост по отношению к такому же периоду 2020 года на 24,1%. В натуральном выражении объем товаров составил 2728 тысяч тонн, увеличившись на 37,9% по отношению к 8 месяцам 2020 года (1 979 тысяч тонн). Основные топ-страны импортеры: Россия, Китай и Турция.
 
За январь - август 2021 года объем рынка строительных материалов в РК составил $2242 млн, где на долю отечественных товаропроизводителей приходится 61%, на долю импортной продукции - 39%.
 
Сегодня в строительной отрасли Казахстана действуют 2184 предприятия, основная доля которых (95%) принадлежит предприятиям малого бизнеса. 
 
В республике осуществляется выпуск строительных материалов почти во всех сегментах отрасли. 
 
Отрасль обеспечивает 61% внутреннего рынка, однако основная доля принадлежит базовым товарам с низкой добавленной стоимостью - это цемент, бетон, растворы строительные, известь и т.д. 
 
Наибольшие объемы производства в стоимостном выражении приходятся на Карагандинскую и Алматинскую области, а также города республиканского значения Нур-Султан и Шымкент. 
 
Основным резервом роста производства отечественных материалов отрасли выступают государственные программы по строительству. 
 
Так, в рамках реализации государственной программы "Нурлы жер" с 2021 года ведется активное строительство жилищного сектора с вводом в эксплуатацию до 103 млн квадратных метров к 2025 году. Активное жилищное строительство ведется не только в Нур-Султане (21,4 млн квадратных метров), но и в регионах. 
 
В январе - сентябре текущего года объем строительных работ составил 3648,9 млрд тенге, что на 9,7% больше аналогичного периода 2020 года. Увеличение объема строительных работ наблюдалось во всех областях республики. 
 
Значительное увеличение строительных работ отмечено в Акмолинской, Мангистауской областях и Алматы (в 1,2 раза), в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в городах Шымкенте и Нур-Султане (в 1,1 раза). За девять месяцев 2021 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 12 196,6 тыс. квадратных метров.
 
В настоящее время заводами более чем на 92% удовлетворена потребность в цементе, внутренний рынок полностью обеспечен отечественным бетоном и железобетонными изделиями. Во всех этих сегментах действуют сильные казахстанские игроки - ТОО "СтандартЦемент", ТОО "Кокше - Цемент", ТОО "Казахцемент", ТОО "Темиртас-1", ТОО "АБК-Максат" и др. Почти повсеместно в строительстве и при ремонте используется только казахстанский гипсокартон и сухие строительные смеси (ТОО "Кнауф Гипс Капчагай", ТОО "Жамбылгипс", ТОО "Alina Holding"). 
 
Менее развитыми пока остаются производства теплоизоляционных изделий, керамических кирпичей, лакокрасочных изделий и др. Таким образом, казахстанский рынок обеспечен: на 60% в кирпиче, примерно на 57% в красках и лаках на основе полимеров, на 31% в теплоизоляционных изделиях. 
 
Товары сложного передела, а именно материалы для финишной отделки остаются импортозависимыми. Для организации производства необходимо обеспечение сырьевой базой, что может быть достигнуто путем организации деятельности как горно-обогатительных комбинатов, так и развитием полимерной химии. 
 
Эксперты QazIndustry считают, что это позитивно отразится на конкурентоспособности отрасли. По их мнению, организация производства сложных товаров обеспечит внутренний рынок продукцией с высокой добавленной стоимостью и в будущем позволит выйти на экспортные рынки макрорегиона. 
 
На данный момент реализуются ряд проектов, с привлечением иностранных инвестиций, направленных на импортозамещение рассматриваемых сегментов.
 

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