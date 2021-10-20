Казахстанцам предложили поучаствовать в реализации национальных проектов

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Казахстане будут созданы общественные группы для мониторинга реализации национальных проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Такое решение было озвучено в ходе брифинга с участием представителей Министерства национальной экономики. Также была поднята тема применения проектного подхода к реализации национальных проектов.
Основные принципы проектного подхода: нацеленность на результат, персональная ответственность за достижение ожидаемого результата, партнёрство и вовлечение в реализацию проектов всех заинтересованных сторон.
Проектный подход к реализации национальных проектов предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон. Теперь государственные органы формируют совместные кросс-функциональные проектные команды с непосредственным участием госорганов, экспертов и представителей общественности. Это новая организационная культура и проектно-сетевая модель государственного управления, она основана на современных технологиях", - сообщила на брифинге директор департамента проектного управления МНЭ РК Илона Шварцкопф.
По ее словам, к настоящему времени завершается формирование единой экосистемы проектного управления. Она состоит 44 проектных офисов государственных органов. Также создан и действует офис по мониторингу реализации национальных проектов.
Утверждены нормативная и правовая база проектного управления и типовой регламент проектного управления государственных органов. Они регламентируют деятельность государственного аппарата по управлению портфелями, программами и проектами на всех уровнях госуправления: на уровне правительства, государственных органов и проектных команд. По каждому национальному проекту определен куратор на уровне заместителей премьер-министра РК и руководители национальных проектов на уровне министров.
Вся проектная деятельность будет осуществляться в информационной системе. Это позволит контролировать выполнение каждой задачи и оперативно мониторить расход денежных средств по каждому проекту", - рассказала Шварцкопф.
Она также призвала граждан принять активное участие в реализации национальных проектов.