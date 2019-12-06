Казахстанцы в ноябре перечислили в Фонд медстрахования 9,7 млрд тенге

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Поступления в Фонд медицинского страхования в ноябре составили 9,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 ноября 2019 года, составила 234 млрд тенге. Из них 224,8 млрд тенге (96,2%) приходятся на отчисления работодателей, 8,9 млрд тенге (3,8%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера", - сообщили в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что в разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Нур-Султана, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства