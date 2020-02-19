Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанцы в 2019 году купили в интернет-магазинах товаров более чем на 700 млрд тенге. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Султанов, сегодня во всем мире рынок розничной электронной коммерции растет опережающими темпами, вытесняя традиционную торговлю. Объем рынка электронной торговли Казахстана только за 2019 год увеличился в 1,8 раза и превысил 700 млрд тенге. Ее доля в общей розничной торговле электронной торговли добавила почти один процентный пункт и составила 3,7%.

По данным Минторговли, объем покупок в казахстанских интернет-магазинах составил 422 млрд тенге, на международных интернет-площадках - 280 млрд тенге.

Как проинформировали в пресс-службе премьер-министра РК, количество покупок возросло до 40,5 млн посылок. При этом основной рост - более чем в 2,5 раза - произошел на внутреннем рынке, составив 22 млн посылок. В 2019 году количество активных покупателей выросло на 72% и составило 3,2 млн человек.

В Казахстане действуют более 2 тыс. интернет-магазинов. Однако для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 579 интернет-магазинов.

В этой связи Султанов подчеркнул, что важно, не ужесточая регулирование, принять меры по стимулированию легальной деятельности этого сектора, так как тренды показывают двузначные темпы роста.

Также отмечаются, что за 2019 год в электронной торговле создано 36,8 тыс. новых рабочих мест.

В 2019 году разработана и принята Дорожная карта по развитию электронной коммерции на 2019-2025 годы. Заложенные в ней меры структурированы по трем направлениям: наращивание экспорта в электронной торговле, вовлечение отечественных предпринимателей в электронную торговлю и развитие инфраструктуры, защита прав потребителей и продвижение электронной торговли.

Задачей, поставленной еще летом прошлого года, было довести долю электронной торговли до 5%. Однако с созданием Министерства торговли и интеграции нами проведен анализ, который позволил поставить более амбициозную цель - увеличить долю электронной коммерции до 10%. В этой связи, нами приняты дополнительные меры", - сообщил министр торговли и интеграции.

В частности, приняты меры по продвижению казахстанских компаний на международных электронных платформах. Совместно с НПП "Атамекен" запущена программа "Школа интернет-экспортера", где практическим навыкам ведения бизнеса на электронных торговых площадках обучено 200 участников. Оказана прямая поддержка по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным предпринимателям. Отобрано 50 компаний для предоставления доступа на международную платформу Alibaba в качестве "Золотого поставщика". Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного продвижения внутри маркетплейса.

Во-вторых, приняты меры по привлечению международных платформ в Казахстан. В прошлом году Министерством торговли и интеграции РК подписан Меморандум с международной компанией Wildberries о реализации инвестиционного проекта. Ее основная цель - создание и развитие инфраструктуры, которая позволит увеличить экспорт казахстанских товаров через данную платформу. Компания Wildberries стала участником МФЦА и в качестве инвестора имеет приоритетность защиты своих прав и интересов. Сегодня 21 казахстанская компания уже реализует 594 вида товара на данной платформе по таким направлениям, как Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения.

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