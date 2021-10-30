КазМунайГаз сократил добычу газа за январь - сентябрь на 5,9%, добычу нефти - на 3%

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - АО "Национальная компания "КазМунайГаз объявила производственные результаты за девять месяцев 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе АО НК "КМГ" опубликовали ключевые производственные показатели за девять месяцев 2021 года по сравнению с девятью месяцами 2020 года:

- объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года (-3%);

- объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года (рост 0,9%);

- транспортировка газа выросла на 12,0%, составив 71 036 млн кубометров;

- объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.

Кроме того, за отчетный период на 5,9% сократилась добыча природного и попутного газа и составила 5811 млн кубометров.