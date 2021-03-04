Келимбетов предложил открыть филиал МФЦА в Бишкеке

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Президенты Кыргызстана и Казахстана совместно посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), передает Kazakhstan Today.

Главы государств ознакомились с деятельностью Международного суда и Арбитражного центра МФЦА, Комитета по регулированию финансовых услуг, Хаба по исламским финансам и бизнесу, Центра зеленых финансов.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов предложил в перспективе открыть филиал МФЦА в Бишкеке, а также представительство Агентства по привлечению инвестиций Кыргызстана - на площадке финцентра", - рассказали в пресс-службе Акорды.

Кроме того, лидерам Казахстана и Кыргызстана рассказали о работе Экспат-центра, Биржи МФЦА, Бюро непрерывного профессионального развития и Хаба финансовых технологий.

Вниманию Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова также презентовали ряд разработок финансового центра: систему электронного правосудия e-Justice и мобильное приложение TABYS.

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