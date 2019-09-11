Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - КФГД повышает предельную ставку по несрочным вкладам вслед за повышением базовой ставки, передает Kazakhstan Today.

Согласно новой методике расчета предельных ставок вознаграждения, максимальная рекомендуемая ставка по несрочным депозитам зависит от базовой ставки, устанавливаемой Национальным банком Казахстана.

Вслед за повышением базовой ставки КФГД повышает максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5% до 9,8%.

Изменения вступают в силу сегодня, 10 сентября, но банки второго уровня вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже", - сообщили в фонде.

Данное решение Национального банка коснется и вновь привлекаемых срочных вкладов на три месяца. Ставка по ним составляет 10,3%.

Максимальные рекомендуемые ставки по срочным депозитам на срок от шести месяцев и по всем сберегательным вкладам не меняются, так как не зависят от движения базовой ставки. Следующее изменение предельных ставок по этим вкладам последует в сентябре - октябре.

Как сообщалось ранее, 30 июля Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил о переходе на новую методику расчета предельных ставок вознаграждения по сберегательным, срочным и несрочным вкладам.

Начиная с сентября, КФГД ежемесячно публикует таблицу максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения по всем видам вкладов в тенге.

Теперь максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по несрочным зависят от базовой ставки, решение по которой принимает Национальный банк. Базовая ставка пересматривается два раза в квартал. До конца текущего года Национальный банк планирует еще два раза опубликовать решение о базовой ставке.

Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по сберегательным и срочным вкладам в тенге, размещаемым на срок от шести месяцев, рассчитываются на основании рыночных трендов.

Новые максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения на тот или иной месяц публикуются ежемесячно и не распространяются на ранее открытые вклады за исключением пролонгации вклада в период их действия.

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