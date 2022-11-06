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Китайский порт Циндао готов связать Казахстан со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

05.11.2022, 09:06 17896
Китайский порт Циндао готов связать Казахстан со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Фото: invest.gov.kz
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась встреча между АО "НК "KAZAKH INVEST" и делегацией из города Циндао (КНР), на которой стороны обсудили возможность инвестиционного сотрудничества и реализации проектов в агропромышленном комплексе, машиностроении, транспортно-логистической, в сфере возобновляемой энергетики и в строительстве инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба компании.
 
Китайская сторона выразила заинтересованность в активном налаживании взаимовыгодного инвестиционного и экономического сотрудничества между предприятиями Циндао и казахстанским бизнесом.
 
По словам директора административного департамента Qingdao Port International Container Development Сюй Сяна, мультимодальный международный порт находится на берегу Желтого моря с выходом на крупнейшие мировые рынки. По объему грузоперевозок занимает 4-е место в мире. В своей речи Сюй Сян предложил возможность экспорта казахстанской продукции через порт Циндао в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также Qingdao Port International Container Development проявила интерес к строительству транспортно-логистического центра на границе РК - КНР для наращивания объема взаимных грузоперевозок.
 
Крупнейшая финансово-промышленная группа Qingdao Conson Development также заинтересована в реализации проектов в сфере строительства инфраструктурных объектов, агропромышленного комплекса, финансов и др.
 
Qingdao Huatong Holdings рассматривает возможность международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" по таким направлениям, как международная логистика, торговля, двусторонние инвестиции и туризм.
 
Qingdao Hanhe Cable рассматривает возможность реализации проекта по производству кабельной продукции в Казахстане.
 
Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали подчеркнул, что Казахстан и Китай активно развивают всестороннее стратегическое партнерство, укрепляя добрососедские отношения. По его словам, реализация проектов в агропромышленной сфере, возобновляемых источников энергии и металлургии является одним из приоритетных направлений казахстанской экономики.
 

В нынешних реалиях диверсификация торговых путей является для нас приоритетной задачей, в том числе развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающего крупнейшие рынки Евразии - КНР и Евросоюза. Кроме этого, укрепление отношений с таким крупным портом создает возможность для расширения географии поставок казахстанской продукции" - сказал Темиргали.

 
В рамках визита делегация из Китая провела встречи с представителями государственных органов и квазигосударственного сектора.
 
Напомним, 15 ноября текущего года пройдет онлайн-семинар с участием китайского и казахстанского бизнеса, целью которого является расширение взаимодействия между компаниями двух стран, содействие в укреплении экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Для справки:

Город Циндао - крупный прибрежный промышленный, туристический, международный портовый город провинции Шаньдун. Площадь территории составляет 11 000 кв. км, в состав муниципалитета входит 7 районов и 3 города. В конце 2021 года население Циндао составило 10,25 млн человек. В 2021 году ВВП города составил более 200 млрд долларов. Общий объем розничной торговли составил 85 млрд долларов, а общий объем импорта и экспорта составил 121 млрд.
 

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Китай будет делиться со всеми странами и партнерами возможностями своего огромного рынка - Си Цзиньпин

05.11.2022, 12:22 16041
Китай будет делиться со всеми странами и партнерами возможностями своего огромного рынка - Си Цзиньпин
Фото: russian.news.cn
Пекин. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай будет сотрудничать со всеми странами и партнерами, чтобы разделить возможности, которыми обладает огромный китайский рынок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия 5-го Китайского международного импортного ЭКСПО.
 

Мы будем ускорять формирование мощного внутреннего рынка, продвигать оптимизацию и модернизацию торговли товарами, обновлять механизм развития торговли услугами, расширять импорт высококачественной продукции", - цитирует китайского лидера агентство Синьхуа.

 
Китай также будет создавать пилотную зону "электронной коммерции Шелкового пути" и государственные образцово-показательные зоны инновационного развития торговли услугами, содействовать креативному развитию торговли в целях высококачественного сотрудничества в рамках "Пояса и пути", добавил он.
 

Президент поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли

04.11.2022, 20:03 24126
Президент поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли
Фото: Акорда
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент был проинформирован о новых подходах к развитию торговой политики. В настоящее время торговля занимает первое место в стране в структуре ВВП (18,3%), по числу занятых (1,45 млн человек) и количеству субъектов бизнеса (551 тысяча). В то же время отрасль отстает по размеру прибыли на одного субъекта и по уровню инвестиций в основной капитал.
 
Представленные подходы направлены на защиту внутреннего рынка, поддержку собственного производства и открытие новых рынков сбыта. Предусматривается развитие электронной коммерции, строительство трансграничных и крупных торгово-логистических хабов.
 
В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности Казахстана в интеграционных союзах и создания зон свободной торговли. Серик Жумангарин отчитался о договоренностях, достигнутых в ходе поездки казахстанской делегации в Иран.
 
Глава государства поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли, а также отметил необходимость активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках.
 

Энергопроизводители смогут принять участие в аукционных торгах на строительство генерирующих установок

04.11.2022, 16:09 27096
Энергопроизводители смогут принять участие в аукционных торгах на строительство генерирующих установок
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК сообщило о повторном проведении 14 декабря 2022 года аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации.
 

В рамках данных аукционных торгов предполагается отбор проектов, предусматривающих строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации на площадках действующих энергопроизводящих организаций, которые должны реализовать проекты, использующие гидродинамическую энергию воды и (или) газ для выработки электрической энергии. Планируемый к отбору объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности составляет 550 МВт", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
Отмечается, что победитель аукционных торгов обязан обеспечить завершение строительства генерирующей установки в установленные сроки (для газовых электростанций - в течение 36 месяцев с даты подписания договора покупки электрической мощности, для гидроэлектростанций - в течение 60 месяцев с даты подписания договора покупки электрической мощности), а также выполнять требования, предусмотренные законодательством в области электроэнергетики.
 

В свою очередь для инвестора будет обеспечен гарантированный возврат вложенных инвестиций на введенный объем электрической мощности со стороны ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" в течение 15 лет в рамках рынка электрической мощности", - уточнили в ведомстве.

 
В Минэнерго напомнили, что механизм аукционных торгов введен в целях покрытия дефицита регулировочной мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также для обеспечения надежным электроснабжением населения и субъектов предпринимательства.
 

Аукционные торги, запланированные на 30 сентября 2022 года, признаны несостоявшимися по причине участия менее двух заявителей, согласно пункту 86 Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации", - пояснили в министерстве.

 
Ознакомиться с графиком проведения аукционных торгов и с аукционной документацией можно на сайте Минэнерго РК.

Ранее сообщалось, что уровень износа электросетей в некоторых городах Казахстана достигает 80%.
 

В Казахстане сыр подорожал более чем на 30% за год

04.11.2022, 12:17 30521
В Казахстане сыр подорожал более чем на 30% за год
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Бюро национальной статистики, сыр в стране подорожал за год на 31,4%. В октябре средняя цена за килограмм твердого сыра составила 4378 тенге.

Дороже всего твердый сыр обходится жителям Караганды - 5356 тенге за килограмм. В Астане средняя цена на продукт составляет 4880 тенге, в Алматы - 4700 тенге, в Таразе - 4782 тенге.
 
Дешевле всего сыр стоит в Конаеве - 3153 тенге за килограмм.
 

Что касается показателя потребления продукта, то в среднем во втором квартале на человека приходилось полкилограмма твердого сыра (177 грамм в месяц)", - сообщили в ведомстве.

 
За январь-август 2022 года в Казахстане произведено 24 409,9 тонны сыра и творога, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
 

Казахстанский сыр (включая творог) экспортировался в основном в страны СНГ: РФ, Армению, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, а также в Корею и Монголию. Основной объем импорта приходится на РФ, Беларусь, Украину, Латвию, Иран", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в стране  резко подорожали яйца.
 

КТЖ перевез рекордный объем зерна в октябре

04.11.2022, 10:17 32446
КТЖ перевез рекордный объем зерна в октябре
Фото: railways.kz
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре по сети АО "НК "КТЖ" погружено 1,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, из них 1,2 млн тонн в экспортном сообщении. Погрузка зерна составила более 1 млн тонн, рост к 2021 году - на 26%, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
 
Отмечается, что на экспорт отгружено свыше 800 тысяч тонн, что на 41% выше уровня прошлого года. Объем погрузки продуктов перемола (муки) увеличился на 32%, до 313 тысяч тонн. На 75% к прошлому году выросла экспортная отгрузка, до 247 тысяч тонн.
 
По данным КТЖ, в октябре сформирован и отправлен 181 маршрут с зерновыми грузами. Из них 26 составов с мукой, 155 - с зерном. Средняя скорость следования организованных маршрутов составила 670 км/сутки.
 
В круглосуточном режиме в центральном аппарате КТЖ функционирует штаб по координации и организации перевозки зерна и продуктов перемола. В региональных филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" организована круглосуточная работа оперативных зерновых групп по вопросам организации движения вагонов и маршрутизации отправок.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе.
 

В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья

04.11.2022, 09:30 33506
В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на аренду жилья в Казахстане продолжают снижаться. Отрицательная динамика началась с середины октября. С тех пор цены откатились в среднем на 20%.
 
По данным Krisha.kz, цены на аренду максимально росли в первые две недели октября.
 
Наибольшее снижение сейчас наблюдается:

  • в Петропавловске: -41%;
  • в Актобе: -36%;
  • в Павлодаре и Уральске: по -32%.
 
В Астане аренда подешевела на 22%, в Алматы - почти на 11%.

Город
Снижение к пику цен, %
Алматы
–10.7
Астана
–22.2
Актау
–11.5
Актобе
–36.0
Атырау
–16.3
Караганда
–13.8
Костанай
–27.5
Павлодар
–32.4
Петропавловск
–40.9
Уральск
–32.1
Усть-Каменогорск
–7.2
Шымкент
–5.2
Кокшетау
–19.1
Конаев
–11.1

 
Что касается изменений за неделю, 27 октября - 3 ноября, отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3,6%, в Астане - на 4,6%. Максимум в Актобе (-8,6%). В среднем аренда стала дешевле на 3,8%.
 
Напомним, в Казахстане цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%. Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге.
 
За месяц цены на аренду благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск - 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%.
 
Ранее министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что арендный рынок в Казахстане до конца не отрегулирован и большая его часть находится "в тени".

Средние ставки за аренду квартир в Казахстане

Город
1-комн.
2-комн.
3-комн.
Алматы
250 000
400 000
500 000
Астана
200 000
300 000
400 000
Актау
130 000
160 000
205 000
Актобе
140 000
260 000
200 000
Атырау
150 000
220 000
250 000
Караганда
150 000
175 000
200 000
Костанай
150 000
180 000
195 000
Павлодар
110 000
150 000
200 000
Петропавловск
130 000
145 000
150 000
Уральск
150 000
200 000
250 000
Усть-Каменогорск
120 000
157 500
200 000
Шымкент
100 000
150 000
190 000
Конаев
140 000
170 000
190 000
Талдыкорган
80 000
110 000
130 000

 

Премьер РК поручил ускорить очистку законодательства от излишних требований к бизнесу

04.11.2022, 08:56 34231
Премьер РК поручил ускорить очистку законодательства от излишних требований к бизнесу
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ход работы по решению проблемных вопросов бизнеса, а также пересмотру и сокращению необоснованных требований к субъектам предпринимательства рассмотрен на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
 
Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что в настоящее время продолжается анализ регуляторных актов в 26 сферах деятельности из 44. Завершить эту работу планируется в первом квартале 2023 года. При этом госорганы уже приступили к процедуре внесения изменений и дополнений в подзаконные и законодательные акты по 18 проанализированным ранее отраслям, включая сельское хозяйство, строительство, добычу нефти, транспорт и торговлю.
 
Премьер-министр заострил внимание на необходимости ускорить анализ регуляторных актов в оставшихся сферах и поручил завершить эту работу уже до конца текущего года. При этом, по его словам, законодательные изменения для устранения излишних требований к бизнесу нужно вносить оперативно.
 

Нам надо быстро продвигаться. По тем требованиям, по которым есть поддержка и подтверждение со стороны НПП "Атамекен", надо уже "чистить" законодательство: убирать эти нормы из приказов и постановлений. Не ждать, пока работа по анализу завершится. Выявили излишние требования - нужно сразу принимать меры по их устранению, чтобы они перестали работать", - сказал Алихан Смаилов.

 
По данным пресс-службы премьер-министра, на совещании также рассмотрен ход исполнения поручений по решению проблемных вопросов бизнеса, в том числе поднятых на заседаниях Совета отечественных предпринимателей.
 

Бизнес ставит перед правительством проблемные вопросы, и мы даем по ним свою позицию. Не всегда у нас может быть общее мнение, так как правительство принимает решения с учетом всей социально-экономической обстановки, с учетом возможностей бюджета. Но у предпринимателей всегда есть возможность сказать, что они с чем-то не согласны. Мы открыты к диалогу, будем обсуждать эти темы и принимать согласованные решения", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр поручил составить четкий график по вопросам, находящимся в работе у госорганов, и обеспечить их рассмотрение совместно с Нацпалатой до конца года.
 

Нужно придать динамику этому процессу, сократить сроки принятия решений. Дорога ложка к обеду: проблемы нужно решать уже сейчас. В конце концов, мы работаем для того, чтобы создать соответствующий бизнес-климат, чтобы люди могли запускать проекты, создавать рабочие места и улучшать социально-экономическую ситуацию в стране, повышать доходы населения. Все государственные органы, все наши коллеги должны исходить из этого", - заключил Алихан Смаилов.

 
В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов и другие.

Ранее сообщалось, что Миннацэкономики предлагает продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года.
 

Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год

03.11.2022, 15:00 29736
Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министром транспорта и городского развития Ирана Ростамом Касеми заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин озвучил намерения казахстанской стороны увеличить объем грузопотока товаров с 1 млн до 4 млн тонн в год, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
 

Для этого участники встречи согласились принять до конца 2022 года трехстороннюю дорожную карту по устранению "узких" инфраструктурных мест и развитию потенциала маршрута Север - Юг на 2022-2025 годы", - проинформировали в ведомстве.

 
Стороны договорились проработать следующие шаги для включения в дорожную карту:
 
  • создание специального визового режима для водителей грузового транспорта, участников международных перевозок. Дополнительно изучить возможность получения аналогичных визовых послаблений для представителей бизнеса;
  • оптимизация процессов таможенного оформления двух стран, включая ввод унифицированного тарифа, единого транспортного документа и единой информационной системы;
  • запуск пилотного проекта по перевозке грузов автотранспортом по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран с использованием навигационных пломб по примеру Кыргызстан - Казахстан - Россия.
 
Также в целях повышения эффективности логистических процессов и двусторонней торговли стороны договорились проработать возможность создания совместной экспортно-импортной компании.
 
Все озвученные в ходе встреч договоренности стороны закрепили подписанием меморандума по взаимодействию в сфере развития торговли, транспорта и логистики.
 

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