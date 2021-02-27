КМГ: Объем добычи нефти и газа уменьшился на 7,9% в 2020 году

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) объявила производственные результаты за 2020 год, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году объем добычи нефти и газового конденсата уменьшился на 7,9% и составил 21 752 тыс. тонн. Объемы транспортировки нефти и газа снизились на 6,3% и 16,3%, составив 73 171 тыс. тонн нефти и 86 590 млн кубометров газа. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ уменьшился на 12,2% и составил 18 077 тыс. тонн, сообщили в компании.

Отмечается, что добыча нефти на Тенгизе сократилась на 11,2% по сравнению с прошлым годом, составив 5292 тыс. тонн (115 тыс. баррелей в сутки), и газа на 9,5%, составив 2950 млн кубометров.

Существенное влияние на снижение добычи нефти оказали принятые на себя обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+ ", - говорится в сообщении.

Добыча нефти на Кашагане выросла на 7,2%, до 1253 тыс. тонн нефти (27 тыс. баррелей в сутки). Объем добычи природного и попутного газа вырос на 8,3% и составил 758 млн кубометров.

Увеличение добычи произошло вследствие успешного капитального ремонта в 2019 году, что позволило повысить коэффициент эксплуатации морского и наземного комплексов, увеличения нагнетательного фонда с 4 до 6 скважин, установки дополнительных ребойлеров на нефтяных технологических линиях. Запланированный в 2020 году потенциал в 1332 тыс. тонн нефти не был достигнут ввиду принятых ограничений в рамках ОПЕК+", - уточнили в пресс-службе КМГ.

Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке увеличилась на 7,8% и составила 1094 тыс. тонн (23 тыс. баррелей в сутки). Добыча газа составила 2021 млн кубометров, что на 8,6% выше уровня 2019 года.

Рост добычи нефти и газа связан с модернизацией производственных объектов Карачаганакского перерабатывающего комплекса и установок комплексной подготовки газа после планово-предупредительного ремонта объектов в сентябре - октябре 2019 года, а также увеличением закачки газа в летний период после введения в эксплуатацию новых газонагнетательных скважин 5-й магистральной линии", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что объем добычи нефти на операционных активах уменьшился на 8,8%, до 14 113 тыс. тонн (279 тыс. баррелей в сутки) и добыча газа снизилась на 6,6%, до 2463 млн кубометров. Снижение объемов добычи нефти в основном обусловлено принятыми обязательствами по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также естественным падением уровня добычи на зрелых месторождениях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства