Компании, продававшие автогаз по завышенной цене в рамках госзакупок, привлечены к ответственности

Ереван. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран Евразийского экономического союза на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 20-21 октября в Ереване (Армения) в очном формате, рассмотрели 23 вопроса.

Премьер-министры стран ЕАЭС выработали согласованные подходы по источникам и механизму льготного финансирования промышленной кооперации за счет дополнительно сформированных бюджетных средств Союза.

Как отметил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на пресс-подходе по итогам ЕМПС, промкооперация - это не просто взаимная поставка сырья, комплектующих, промежуточных товаров, речь идет о совместных интеграционных проектах.

В этой ситуации намечены также источники финансирования, которые будут направлены на субсидирование процентных ставок по кредитам, определяемых для бизнес-сообществ для реализации этих проектов. Это фактически новая страница нашей интеграции. Этот вопрос будет выноситься на заседание Высшего Евразийского экономического совета, чтобы комиссия вместе с правительствами имела возможности направлять определенные суммы на поддержку кооперационных проектов. Речь идет о 10-процентных отчислениях от антидемпинговых и иных защитных пошлин, которые формируются в ЕАЭС. Ежегодно такая сумма составляет от 190 до 230 млн долларов, и 10% от этих отчислений может направляться на поддержку проектов за счет удешевления, субсидирования процентных ставок, которые не должны будут превышать ключевую ставку", - заявил Михаил Мясникович.

Евразийский межправительственный совет рассмотрел доклад о совместных проектах по импортозамещению, осуществляемых государствами - членами Евразийского экономического союза. В 2021–2022 годах в ЕАЭС реализовано 25 проектов в автопроме, станкостроении, электротехнике и ряде других отраслей.

Главы правительств стран ЕАЭС одобрили доклад о результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества (ОНПС) в рамках Евразийского экономического союза.

Евразийский межправительственный совет принял распоряжение, согласно которому компании заинтересованных стран ЕАЭС получат доступ в Российскую промышленную зону в Арабской Республике Египет на равных условиях с российским бизнесом, включая доступ к создаваемой инфраструктуре и остальным условиям работы.

Евразийский межправительственный совет поручил Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами стран ЕАЭС обеспечить исполнение дорожной карты в рамках климатической повестки.

Главы правительств стран ЕАЭС поручили правительствам рассмотреть возможность участия органов по аккредитации в Региональной организации по аккредитации (РОА) и оказать содействие уполномоченным органам сторон в решении организационных, финансовых вопросов по ее созданию и функционированию.

Евразийский межправительственный совет поручил провести эксперимент по использованию электронных навигационных пломб при перевозках товаров железнодорожным и автомобильным видами транспорта во взаимной торговле Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 2-3 февраля 2023 года в Алматы.