Компаниям на оборотную схему из местных бюджетов выдано 57,7 млрд тенге

Из местных бюджетов на оборотную схему выделено 90,4 млрд тенге

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из местных бюджетов на оборотную схему выделено 90,4 млрд тенге, из которых выдано 57,7 млрд тенге, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в - Из местных бюджетов на оборотную схему выделено 90,4 млрд тенге, из которых выдано 57,7 млрд тенге, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос.





Механизм "оборотная схема" направлен на приоритетное финансирование производителей социально значимых продовольственных товаров, напомнил премьер.





Также он рассказал, что работа стабфондов в периоды межсезонья переведена в постоянный режим и направлена на сглаживание сезонных колебаний цен.





Кроме того, в действующие типовые правила стабилизации цен на СЗПТ вводится дополнительный инструмент - форвардный закуп.





Проект вышеуказанных правил находится на стадии согласования в заинтересованных государственных органах", - отметил он.





Вместе с тем реализуется план обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы, проводится работа в рамках правил реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования прослеживаемых на территории страны социально значимых продовольственных товаров, каменного угля и зерна на основании информационной системы электронных счетов-фактур.





Прослеживаемость позволяет выявлять факты нарушения размера торговой надбавки, количество непродуктивных посредников, монополистов, подпадающих под регулирование антимонопольного законодательства, а также лиц, занимающихся оптовой реализацией СЗПТ без регистрации в органах государственных доходов. По итогам анализа данные направляются в компетентные государственные органы для принятия соответствующих мер", - проинформировал Смаилов.





Он уточнил, что с момента вступления в силу правил по полученным с КГД данным проведен анализ 708 звеньев по цепочке ценообразования. Установлены риски нарушения законодательства по 204 звеньям. Выявлено 48 физических лиц, осуществляющих оптовую торговлю без регистрации в органах государственных доходов. Выявлены крупные монополисты, данные по которым были переданы в АЗРК.





В целом по итогам анализа проведены соответствующие проверки в отношении субъектов торговли, производителей СЗПТ, выставлены уведомления физическим лицам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельность", - добавил премьер.



