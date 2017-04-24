Консультативный комитет по нефти и газу ЕЭК одобрил программу формирования общего рынка газа в ЕАЭС

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Консультативный комитет по нефти и газу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил программу формирования общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.

Как отметил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов, в программе учтены экономические интересы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая особенности функционирования и развития их газовых рынков, особенности национального законодательства, передает Kazakhstan Today.

Документ включает комплекс взаимоувязанных организационных, технологических и других мероприятий, обеспечивающих формирование общего рынка газа Союза, и содержит перечень из более 30 мероприятий. Часть из них связана с порядком осуществления биржевой торговли и правилами торговли газом, реализацией ценовой и тарифной политики на общем рынке газа, в том числе формированием биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов, гармонизацией законодательства государств-членов, регулирующего газовую сферу.

В мае 2016 года главы государств ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - утвердили Концепцию формирования общего рынка газа. В настоящее время Евразийская экономическая комиссия ведет работу по подготовке программы формирования общего рынка газа ЕАЭС с перечнем конкретных мероприятий, необходимых для запуска проекта. Этот документ планируется разработать и утвердить на уровне президентов стран Союза до 1 января 2018 года, мероприятия программы - выполнить до 1 января 2024 года.

Следующим шагом станет заключение государствами ЕАЭС международного договора о формировании общего рынка газа Союза. В документе будут обозначены единые правила доступа к газотранспортным системам, которые расположены на территориях государств ЕАЭС. Это обеспечит вступление такого международного договора в силу не позднее 1 января 2025 года.

Сегодня поставки газа происходят на основании двусторонних соглашений между странами Союза.

Общий рынок газа Евразийского экономического союза должен консолидировать торгово-экономические отношения хозяйствующих субъектов государств ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза - обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

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