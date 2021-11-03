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Корпорация Huawei опубликовала результаты деятельности за первые три квартала 2021 года

02.11.2021, 17:35 80623
ШЭНЬЧЖЭНЬ. 2 НОЯБРЯ - Корпорация Huawei опубликовала результаты деятельности за первые три квартала 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За этот период выручка Huawei достигла 455,8 млрд юаней, при этом чистая прибыль составила 10,2%", - сообщило PR-агентство "SPN Communications".

 
Как заявил сменяющийся председатель правления Huawei Го Пин, общие результаты соответствуют прогнозам. 
 

Мы хотели бы поблагодарить своих клиентов и партнеров за доверие и поддержку. Сотрудничество с ними, а также отличная работа и самоотверженность коллектива Huawei по всему миру помогает нам в построение более экологичного и интеллектуального мира с помощью цифровых технологий", - сказал сменяющийся председатель правления Huawei Го Пин.

 
Как сообщил директор Huawei Device в Казахстане Фан Джинйонг, компания определила свои стратегические цели на ближайшие пять лет. 
 

Для их достижения мы будем предпринимать шаги, направленные на то, чтобы приносить своим клиентам и партнерам практическую пользу. Несмотря на снижение выручки, полученной нашим направлением по производству потребительской электроники, вызванной внешними факторами, мы уверены, что его ожидает дальнейший уверенный рост, благодаря уникальным инновациям и новой операционной системе Harmony OS, на которую мы возлагаем большие надежды", - отметил Джинйонг.

 
Ранее сообщалось, что на конференции Huawei "Цифровое сообщество - 2021" президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу выступил с речью на тему "Создаем ценность для ИКТ-индустрии России вместе".
 

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В Казахстане подорожал бензин

03.11.2021, 14:51 8263
В Казахстане подорожал бензин
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Казахстане к ноябрю вслед за дизелем подорожал и бензин. Средняя цена АИ-92 поднялась до 178 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на АИ-92 держались в пределах 168-175 тенге. Дороже всех 92-й отпускала сеть "Газпрома". Однако с середины октября вверх поползла и стоимость бензина. Для примера: на АЗС Helios ценники на АИ-92 в промежутке с 20 октября по 1 ноября сменили трижды - сначала с 173 до 174 тенге, а затем на 177 и 178 тенге", - сообщает kolesa.kz.

 
Издание отмечает, что нынешний 2021 год на казахстанском топливном рынке сложно назвать спокойным, особенно для владельцев дизельных автомобилей. Дважды в этом году они столкнулись с дефицитом солярки и следующим за ним ростом цен. Последний кризис начался в начале осени, после чего все крупные АЗС, как одна, подняли стоимость дизеля до отметки 230 тенге за литр. Между тем зимнее топливо предлагают покупать и по 370. В такую сумму оно оценивается на АЗС Royal Petrol и Petrol Asia.
 

На сегодняшний день практически все крупные АЗС отпускают 92-й по 178 тенге за литр. Единственным исключением является "Газпром", где за литр хотят 179 тенге. Естественно, вместе с 92-м подорожал и АИ-95. Его стоимость варьируется между 205 и 214 тенге", - говорится в материале.

 
 

На 19% выросли расходы казахстанцев за год

03.11.2021, 13:11 15337
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - На 19% выросли расходы казахстанцев за год. При этом затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные - на 24%, на платные услуги - сразу на 35%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во втором квартале текущего года в среднем по стране денежные расходы населения достигали 197,6 тысячи тенге на человека - сразу на 18,5% больше, чем годом ранее", - сообщает finprom.kz.

 
Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года расходы населения составляли 166,7 тысячи тенге, плюс 4,8% за год.
 
Как сообщает finprom.kz, в региональном разрезе наибольшие расходы зафиксированы в Алматы: 275,5 тысячи тенге на душу населения, годовой рост - на 17,7% за год. Среди регионов с максимальными расходами также отмечены Карагандинская (247,2 тысячи тенге, плюс 22% за год) и Павлодарская (237,3 тысячи тенге, плюс 30%) области.
 
Наименьшие расходы понесли жители Туркестанской области: 133,7 тысячи тенге - на 25% больше, чем годом ранее.
 
Наибольший рост расходов зафиксирован в Павлодарской области, наименьший - в Шымкенте (на 9,7%, до 141,1 тысячи тенге на душу населения).
 

Основную часть затрат - 92,7% составляли потребительские расходы населения: 183,2 тысячи тенге - на 18,6% больше, чем годом ранее. В том числе 105,6 тысячи тенге составили расходы на продовольственные товары, 45,2 тысячи тенге - на непродовольственные товары, 32,4 тысячи тенге - на платные услуги", - отметили в finprom.kz.

 
 

Новые формы госконтроля предпринимательства планируют внедрить в Казахстане

03.11.2021, 11:53 18307
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - На пленарном заседании мажилиса был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра национальной экономики Асета Иргалиева, в рамках законопроекта в целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа", которые предусматривают: 
 
- совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства; 
 
- условия установления требований; 
 
- принцип "1 in 2 out"; 
 
- реестр обязательных требований; 
 
- цифровизацию отчетности бизнеса, риск-анализа в контроле; 
 
- совершенствование государственного контроля.
 

Эффективность государственного регулирования предпринимательства будет обеспечена посредством имплементации новых принципов взаимодействия государства и бизнеса. Это: соблюдение условий установления требований; недопустимость введения неоправданных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность госрегулирования, преемственность ранее принятых решений; повышение доверия государства к субъектам предпринимательства", - рассказал министр.

 
Так, совершенствование базовых принципов взаимодействия позволит повысить доверие субъектов предпринимательства к государству и эффективность регулирования бизнес-среды.
 

В целях предотвращения роста избыточных и исключения неэффективных требований будут законодательно определены условия установления требований к бизнесу. Так, любое вводимое государством требование должно как минимум быть обоснованным, исполнимым, открытым и предсказуемым, соразмерным, стабильным, определенным, рациональным и обеспечивать равенство предпринимателей", - пояснил Иргалиев.

 
Введение принципа "1-IN 2-OUT" предполагает внедрение одного регуляторного требования взамен двух существующих. 
 
Таким образом, рассказал спикер, при введении государством нового требования будут отменяться два действующих в той же области правового регулирования. Данный принцип позволит сократить избыточное регулирование и административные издержки для субъектов предпринимательства.
 
В целях формирования единого информационного ресурса, содержащего исчерпывающий перечень требований для бизнеса в виде нормативных правовых актов и иных документов, предусматривается создание Реестра обязательных требований.
 

В Реестр подлежат включению только те требования, которые будут соответствовать новой регуляторной политике. Кроме того, в Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике. Следовательно, в случае их несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены", - заверил спикер.

 
Таким образом, Реестр позволит применить метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду. Этот принцип будет способствовать оптимизации количества обязательных требований, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, совершенствование базы нормативных правовых актов в отношении бизнеса.
 
Также для снижения административной нагрузки предусматривается законодательное закрепление требования о предоставлении отчетности только в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора. 
 
Это, по словам Иргалиева, позволит снизить нагрузку на бизнес, связанную с предоставлением отчетности на бумажном носителе, оптимизирует перечень контролируемых субъектов бизнеса.
 
Также планируется реформирование системы государственного контроля и надзора.
 

Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Профилактические мероприятия предусматривают три вида профилактического контроля - контрольный закуп, проведение профилактического контроля с посещением и без посещения субъектов бизнеса", - рассказал глава ведомства.

 
Он пояснил, что новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены.
 

Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности", - заключил спикер.

 

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