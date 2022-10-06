Крупный металлургический кластер создадут в Павлодарской области

МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза в контексте предстоящего в следующем году председательства России в органах ЕАЭС обсудили 5 октября председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках встречи речь шла о взаимодействии союза с третьими странами и международными объединениями, в частности были затронуты перспективы сотрудничества ЕАЭС с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Стороны отметили эффективность совместной работы по позиционированию ЕАЭС как одного из центров интеграционного контура Большого евразийского партнерства в процессе формирования многополярного мироустройства.

Отдельное внимание уделено информационному позиционированию ЕАЭС на международной арене, а также вопросам работы с молодежью.

Михаил Мясникович и Сергей Лавров условились поддерживать дальнейшие рабочие контакты по интеграционной повестке дня.