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КТЖ и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве

16.09.2022, 11:13 20021
КТЖ и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - АО "НК "Казакстан темір жолы" и ТОО "Huawei Technologies Kazakhstan" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предполагающее взаимодействие с целью развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры КТЖ, совместную работу в разработке инновационных технологий, таких как большие данные, интернет вещей и искусственный интеллект, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казакстан темір жолы" уделяет особое внимание внедрению и развитию передовых цифровых технологий, влияющих на уровень безопасности движения, качество предоставляемых услуг при перевозке, режим прохождения транзита и интегрированную работу систем железнодорожных перевозок, отметили в компании.

 
По данным АО "НК "КТЖ", потенциал сотрудничества между компаниями позволит адаптировать современные инновационные технологии на казахстанских железных дорогах, обеспечивая бесперебойную работу технологического процесса, а также поддерживать высочайшие стандарты качества услуг. 
 
По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "КТЖ" Ануара Ахметжанова, за счет модернизации сети передачи данных и применения передовых технологий появится возможность существенно повысить уровень безопасности движения, эффективность перевозочного процесса и производительность труда. Для реализации достигнутых договоренностей КТЖ и Huawei намерены активно сотрудничать с казахстанскими компаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий и обеспечить их максимальное вовлечение в эффективное использование внедряемых передовых технологий.
 

Интеграция коммуникационных технологий в железнодорожные рабочие процессы позволяет качественно улучшить производственные возможности, увеличить клиентоориентированность и обеспечить максимальную эксплуатационную эффективность. Компания Huawei рада поддержать цифровую трансформацию КТЖ. Стремясь помочь в осуществлении цифровой трансформации казахстанских железных дорог, мы предлагаем интеллектуальные высокотехнологические решения с высокой адаптивностью и гибкостью. Данные решения предоставляют облачные услуги и коммуникационные сервисы для создания более безопасных, интеллектуальных и эффективных систем железнодорожных перевозок", - отметил Макс Чжао Сюй, генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.

 
Стратегическое соглашение является долгосрочным. Результаты планируется достичь в ближайшие пять лет. 
 

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Казахстан в три раза увеличит парк вертолетов для тушения пожаров

17.09.2022, 09:49 4596
Казахстан в три раза увеличит парк вертолетов для тушения пожаров
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Количество вертолетов с водосбрасывающими устройствами для тушения пожаров будет увеличено в три раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на "коротком плече" брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов во время совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития Костанайской области.

 
Он также обратил внимание на недоработки акимата региона в сфере образования. В частности, он отметил срыв сроков окончания капитального ремонта в 7 школах региона, из-за чего дети вынуждены учиться в неприспособленных местах (детские сады, дома культуры, здания сельских акиматов).
 

Нужно принять оперативные меры для решения этой проблемы. В целом необходимо более ответственно подходить к сфере образования, так как дети должны учиться в соответствующих условиях", - подчеркнул глава кабмина.

 
Переходя к экономическому блоку вопросов, Смаилов отметил, что для повышения благосостояния жителей области необходимо проводить работу по запуску инвестиционных проектов, способных дать импульс социально-экономическому развитию всего региона.
 
По его словам, в рамках нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны" и программы "Ауыл - Ел бесігі" Костанайской области выделено 6,7 млрд тенге на реализацию 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах. В целом же на развитие региона в 2022 году из республиканского бюджета было выделено 115,9 млрд тенге, а также еще 31,7 млрд тенге в рамках уточнения бюджета.
 

Эти средства направлены в первую очередь на социальные нужды, развитие инфраструктуры и агропромышленного комплекса области. Акимат должен обеспечить эффективное использование данных средств", - отметил премьер-министр.

 
Алихан Смаилов также обратил внимание на необходимость вести планомерную работу по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. По его словам, акимату в этом направлении нужно активизировать использование имеющихся механизмов.
 
Кроме того, глава правительства подчеркнул важность дальнейшей диверсификации экономики региона. Так, в 2022 году в области был запланирован запуск 45 новых проектов на $38 млрд, сообщает пресс-служба правительства.
 
В заключение Смаилов поручил проработать вопрос выделения средств на реализацию проектов теплоснабжения, обеспечить своевременное финансирование проекта по реконструкции автомобильной дороги Костанай - Денисовка, до конца 2022 года принять меры по улучшению состояния дорог местного значения.
 
Помимо этого, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы строительства нового перинатального центра в области, который в последующем будет увеличен до многофункционального медицинского учреждения, выделения средств для восстановления детского культурного летнего оздоровительного комплекса "Достык" Аулиекольского района, а также финансирования строительства поликлиники в городе Тобыле и ряд других.
 

Мир приближается к глобальной рецессии в 2023 году - Всемирный банк

16.09.2022, 15:59 14051
Мир приближается к глобальной рецессии в 2023 году - Всемирный банк
Фото: Depositphotos
ВАШИНГТОН. 16 СЕНТЯБРЯ - Повышение процентных ставок в ответ на инфляцию может привести мир к глобальной рецессии в 2023 году и череде финансовых кризисов в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, говорится в докладе Всемирного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Инвесторы ожидают, что центральные банки повысят глобальные ставки денежно-кредитной политики почти до 4 процентов до 2023 года, что более чем на 2 процентных пункта превышает их средний показатель за 2021 год", - говорится в отчете.

 
В нем подчеркивается, что процентные ставки повышались центробанками по всему миру и эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем году. 
 
Однако, по мнению экспертов, этого недостаточно для снижения глобальной инфляции до уровней, наблюдавшихся до пандемии. 
 

Исследование показало, что, если перебои с поставками и давление на рынке труда не утихнут, такое повышение процентных ставок может привести к тому, что глобальный уровень базовой инфляции (без учета энергии) в 2023 году составит около 5 процентов, что почти вдвое превышает средний показатель за пять лет до пандемии", - говорится в докладе ВБ. 

 

Глобальный рост резко замедляется, и вероятно дальнейшее замедление, поскольку все больше стран впадают в рецессию. Я глубоко обеспокоен тем, что эти тенденции сохранятся и будут иметь долгосрочные разрушительные последствия для людей в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. 

 
По его мнению, чтобы добиться низких темпов инфляции, стабильности валюты и более быстрого роста, политики могут сместить акцент с сокращения потребления на увеличение производства. 
 

Политика должна быть направлена на привлечение дополнительных инвестиций и повышение производительности и распределения капитала, что имеет решающее значение для экономического роста и сокращения бедности", - заявил Малпасс.

 
Он отметил, что мировая экономика сейчас переживает самое резкое замедление после восстановления после рецессии с 1970 года. Три крупнейшие экономики мира - США, Китай и еврозона - резко замедлились. В этих условиях даже умеренный удар по мировой экономике в следующем году может спровоцировать ее рецессию. 

Центральные банки должны продолжать свои усилия по контролю над инфляцией, и это можно сделать, не вызывая глобальной рецессии, говорится в исследовании. Но для этого потребуются согласованные действия различных политиков: центральные банки должны четко сообщать о политических решениях, сохраняя при этом свою независимость. 
 

В странах с развитой экономикой центральные банки должны учитывать трансграничные побочные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах они должны укреплять макроэкономические показатели", - говорится в докладе.

 

Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу - Токаев

16.09.2022, 15:09 15386
Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу - Токаев
Фото: Акорда
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Государствам - членам Шанхайской организации сотрудничества предстоит преобразовать ее в глобальную экономическую платформу, заявил на саммите ШОС в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств - участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии", - заявил Токаев. 

 
По его мнению, стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности организации.
 

Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать", - подчеркнул казахстанский лидер.

 
Он напомнил, что серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров.
 

Речь идет о железнодорожных перевозках по направлению Китай - Европа и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая. Приглашаю партнеров по ШОС использовать открывающиеся в этой связи возможности", - добавил Токаев. 

 
Также, по его словам. серьезным потенциалом обладает железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии.
 

Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров Север - Юг и Восток - Запад. В целом мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров", - подчеркнул президент Казахстана. 

 
Затрагивая вопросы продовольственной и энергетической безопасности, Токаев подчеркнул, что государства ШОС - крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире. 
 

Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами. Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке", - отметил глава РК.

 

Досаев: большая часть земель в Алматы принадлежит частным лицам

16.09.2022, 13:21 17516
Досаев: большая часть земель в Алматы принадлежит частным лицам
АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев, отвечая на вопрос об изменении целевого назначения земель, сообщил, что большая часть земель в городе принадлежит частным лицам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с предпринимателями председатель регионального совета палаты предпринимателей города Максим Барышев отметил, что очень много земель в новых присоединенных к городу районах имеют целевое назначение - крестьянское хозяйство.
 

Просьба поменять эти целевые назначения. Также необходимо проработать вопрос с Министерством сельского хозяйства об отмене возмещения потерь сельхозугодий при изменении целевого назначения земель", - сказал он.

 
На что Досаев ответил, что большая часть земель города принадлежит частным лицам.
 

Государственный земельный фонд акимата Алматы равен нулю. Для развития социальной инфраструктуры мы вынуждены покупать землю… Я готов работать в законном поле, искать решения, чтобы вернуть земли в ресурс города. Глава государства поддержал мою просьбу о покупке 104 гектаров возле ТЭЦ-2", - рассказал аким.

 
Он напомнил, что генеральный план города был принят в 2002 году. С тех пор территория города увеличилась в несколько раз, менялись только ПДП. 
 

Если, как мы запланировали, не появится генеральный план города, то эти проблемы останутся. Это и есть тот документ, кодекс, согласно которому должен развиваться город. Есть обоснованные жалобы и претензии, однако многие решения я не могу принять. Приходят к нам предприниматели с целевым назначением на строительство многоэтажных жилищных домов, однако нет инфраструктуры", - пояснил градоначальник.

 
По этой причине, отметил Досаев, сейчас проводится полная инвентаризация земель, инфраструктурных сетей и т.д. 
 

Нам необходимо вначале принять документ, согласно которому мы будем развиваться. Я готов проводить и земельные аукционы, и архитектурные конкурсы, чтобы город имел возможность получать лучшие проекты. Однако никто не знает, как их проводить, поэтому сейчас мы проводим работу в данном направлении", - добавил Досаев.

 

Россияне стали массово отправлять деньги в Казахстан после ухода из РФ Visa и Mastercard

16.09.2022, 12:26 18741
Россияне стали массово отправлять деньги в Казахстан после ухода из РФ Visa и Mastercard
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Объем отправленных через международные системы денежных переводов средств за январь-июль текущего года составил 582,5 млрд тенге - на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Количество транзакций при этом сократилось на 2,3%, до 1,4 млн, а средний чек одного перевода, соответственно, вырос на 9,6%, составив 418 тысяч тенге. Объем полученных из-за рубежа через СДП средств увеличился сразу в 2,2 раза, до 358,9 млрд тенге. Количество транзакций выросло на 30,2%, что увеличило средний чек одного перевода с 236,3 тысячи до 403 тысяс тенге", - информирует Ranking.kz.

 
Согласно анализу, в разрезе стран 69% объема переводов из РК за рубеж за январь-июль 2022 года пришлось на Узбекистан (163,6 млрд тенге), Турцию (136,5 млрд тенге) и Россию (101,8 млрд тенге). Значительные объемы средств также были отправлены в Кыргызстан (58,5 млрд тенге) и Грузию (44,9 млрд тенге).
 
Отмечается, что более половины средств, полученных за январь-июль 2022 года из-за рубежа, пришлось лишь на Россию: 193,8 млрд тенге - сразу в 5,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Из них 185,4 млрд тенге было переведено за апрель-июль: 18,3 млрд тенге - в апреле, 45,6 млрд тенге - в мае, 66,9 млрд тенге - в июне, 54,6 млрд тенге - в июле. 

Аналитики при этом подчеркнули, что с 2015 года по март текущего года среднемесячный объем перевода из РФ составлял лишь 9,2 млрд тенге, а за 2021 год - и вовсе 4,4 млрд тенге в среднем за месяц. 

Фактически речь идет о том, что россияне переводят средства в РК, так как с конца марта в самой РФ не работают Visa и Mastercard",  - пояснили они.

 
В пятерку лидеров по объему полученных из-за рубежа средств также вошли Кыргызстан (40,9 млрд тенге), США (26,9 млрд тенге), Узбекистан (23,9 млрд тенге) и Южная Корея (23,7 млрд тенге).
 

В Казахстане запущена информсистема учета реализации дизтоплива на АЗС

16.09.2022, 09:21 21556
В Казахстане запущена информсистема учета реализации дизтоплива на АЗС
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане 15 сентября на базе информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Функционал информационной системы в режиме реального времени позволяет автозаправочным станциям страны (АЗС) отслеживать ежесуточные объемы дизельного топлива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона)", - сообщили в пресс-службе Минэнерго. 

 
Отмечается, что сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро. 
 
Напомним, 22 августа Министерство энергетики РК сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов", которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году, оператором информационной системы является АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").
 
В настоящее время согласно поступившим заявлениям АО "НИТ" предоставлены логины и пароли для 2 тысяч АЗС страны, из них 271 АЗС начала практическое применение, то есть "выполнила вход" в качестве пользователей системы сразу после запуска, в целом по стране проведено 2365 продаж. 
 
Также для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Министерства энергетики РК запущен технический центр поддержки. 
 
Министерством энергетики РК совместно с АО "НИТ" работа по интеграции информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов с информационными системами АЗС, банками второго уровня и иными информационными системами и сервисами будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассмотрят возможность поставки импортного топлива при остановке АНПЗ на ремонт.
 

"Самрук-Казына" выкупит недавно проданные акции Kcell

15.09.2022, 18:46 29216
"Самрук-Казына" выкупит недавно проданные акции Kcell
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев объяснил причину планирующейся покупки пакета акций Kcell у Jusan Bank, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Фондом будет осуществлен обратный выкуп акций компании Kcell у группы компаний Jusan Bank. Два предприятия, это сам Jusan Bank и компания Pioneer", - заявил глава фонда. 

 
По его словам, фонд планирует осуществить выкуп акций Kcell в соответствии с решением комиссии по демонополизации экономики, сообщает tengrinews.kz. 
 

Смысл сделки в том, чтобы консолидировать контрольный пакет Kcell в группе компаний "Самрук-Казына" для дальнейшей передачи в конкурентную среду на прозрачных условиях, либо передачи в управление одному из ведущих операторов, либо для поиска стратегических инвесторов", - цитирует informburo.kz Алмасадама Саткалиева. 

 

Долг "Самрук-Казына" составил 10 трлн тенге

15.09.2022, 18:27 28131
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Общий долг группы компаний фонда "Самрук-Казына" составляет порядка 10 триллионов тенге, заявил глава фонда Алмасадам Саткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас общий долг фонда составляет порядка 10 триллионов тенге. Из них большую долю составляют долги компании "КазМунайГаз", долги компании КТЖ и долги фонда. Что касается компании "КазМунайГаз", привлечены под эффективные проекты, достаточно высокая цена на нефть, никаких рисков в реализации по возврату данных долгов нет, эти проекты самоокупаемы. То же самое по проектам фонда. Долги привлекались на выкуп доли Кашагана, это основная доля в нашем портфеле", - цитирует tengrinews.kz Алмасадама Саткалиева. 

 
По словам главы фонда, на уровне совета директоров в компании приняли решение, что эту долю обратно выкупит "КазМунайГаз", сообщает informburo.kz.
 
Он также подчеркнул, что это увеличит ее финансовые возможности, в том числе для проведения IPO. 
 

Долги КТЖ в текущем объеме полностью обслуживаются компанией. Но в то же время фонд оказывает поддержку компании по ликвидности. В частности, мы выкупили облигации компании КТЖ. Исходя из программы реформ, которые объявлены по КТЖ, исходя из подходов, связанных с увеличением транзита по линии КТЖ, в частности транзита Китай - Европа, увеличением услуг, мы считаем, что КТЖ сможет в полном объеме исполнить свои долговые обязательства", - добавил Алмасадам Саткалиев. 

 
Ранее сообщалось, что "Самрук-Энерго" разделят на два предприятия. 
 

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