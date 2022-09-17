КТЖ и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве

Казакстан темір жолы" уделяет особое внимание внедрению и развитию передовых цифровых технологий, влияющих на уровень безопасности движения, качество предоставляемых услуг при перевозке, режим прохождения транзита и интегрированную работу систем железнодорожных перевозок, отметили в компании.
По данным АО "НК "КТЖ", потенциал сотрудничества между компаниями позволит адаптировать современные инновационные технологии на казахстанских железных дорогах, обеспечивая бесперебойную работу технологического процесса, а также поддерживать высочайшие стандарты качества услуг.
По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "КТЖ" Ануара Ахметжанова, за счет модернизации сети передачи данных и применения передовых технологий появится возможность существенно повысить уровень безопасности движения, эффективность перевозочного процесса и производительность труда. Для реализации достигнутых договоренностей КТЖ и Huawei намерены активно сотрудничать с казахстанскими компаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий и обеспечить их максимальное вовлечение в эффективное использование внедряемых передовых технологий.
Интеграция коммуникационных технологий в железнодорожные рабочие процессы позволяет качественно улучшить производственные возможности, увеличить клиентоориентированность и обеспечить максимальную эксплуатационную эффективность. Компания Huawei рада поддержать цифровую трансформацию КТЖ. Стремясь помочь в осуществлении цифровой трансформации казахстанских железных дорог, мы предлагаем интеллектуальные высокотехнологические решения с высокой адаптивностью и гибкостью. Данные решения предоставляют облачные услуги и коммуникационные сервисы для создания более безопасных, интеллектуальных и эффективных систем железнодорожных перевозок", - отметил Макс Чжао Сюй, генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.
Стратегическое соглашение является долгосрочным. Результаты планируется достичь в ближайшие пять лет.