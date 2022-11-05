КТЖ перевез рекордный объем зерна в октябре

Фото: railways.kz

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре по сети АО "НК "КТЖ" погружено 1,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, из них 1,2 млн тонн в экспортном сообщении. Погрузка зерна составила более 1 млн тонн, рост к 2021 году - на 26%, сообщили в пресс-службе нацкомпании.

Отмечается, что на экспорт отгружено свыше 800 тысяч тонн, что на 41% выше уровня прошлого года. Объем погрузки продуктов перемола (муки) увеличился на 32%, до 313 тысяч тонн. На 75% к прошлому году выросла экспортная отгрузка, до 247 тысяч тонн.

По данным КТЖ, в октябре сформирован и отправлен 181 маршрут с зерновыми грузами. Из них 26 составов с мукой, 155 - с зерном. Средняя скорость следования организованных маршрутов составила 670 км/сутки.

В круглосуточном режиме в центральном аппарате КТЖ функционирует штаб по координации и организации перевозки зерна и продуктов перемола. В региональных филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" организована круглосуточная работа оперативных зерновых групп по вопросам организации движения вагонов и маршрутизации отправок.