Курс продажи евро в обменных пунктах превысил 500 тенге за евро

Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - Сегодня курс тенге в пунктах обмена валюты Нур-Султана подскочил выше 500 тенге за евро, в Алматы - до 507 тенге, передает Kazakhstan Today.

Курсы обмена тенге и евро выросли сегодня в обменных пунктах. По данным портала Kurs.kz , в Алматы средний курс продажи евро на сегодня, по состоянию на данный час, составил 505,43 тенге за евро. При этом максимальная стоимость продажи в некоторых обменниках доходит до 507 тенге за евро.

В Нур-Султане средний курс продажи евро на сегодня составил 499,75 тенге, притом что некоторые обменники продают валюту по 500 тенге за евро. Средний курс продажи доллара к данному часу сложился в размере 427,67 тенге, максимально валюту США в столице продают за 428 тенге за доллар.

Отметим, что официальные (рыночные) курсы валют, установленные Нацбанком на сегодня, составляют: доллар - 418, евро - 491,36, российский рубль - 5,69.

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