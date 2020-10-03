Лица, состоящие в списке по финансированию терроризма, смогут получать выплаты

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК изложен в новой редакции приказ министра финансов РК от 4 декабря 2015 года №613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности", передает Kazakhstan Today.

Внесенные поправки позволят лицам из перечня получать выплаты денег в сумме минимальной заработной платы, установленной на текущий финансовый год:

- полученных в виде заработной платы;

- полученных в виде трудового отпуска;

- полученных в виде пенсии, расходов на служебные командировки, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством РК.

Также появилась возможность производить уплату налогов, коммунальных и социальных платежей, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов", - отмечают в пресс-службе КМФ МФ РК.

Стоит отметить, что сократилось время обработки сообщения, направляемых субъектами финансового мониторинга в качестве подозрительной операции (в виде трудового отпуска и заработной платы) с 72 часов до 24 часов.

Настоящий приказ вводится в действие с 15 ноября 2020 года", - добавили в комитете.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства